桃園傳統市場國產蛋零售先漲2元 市民：不貴，只要吃了安心
進口蛋風暴，國產雞蛋出現搶購潮，台北市蛋商公會宣布明起蛋價一斤55元漲2元，桃園市桃園、中壢部分傳統市場攤商今天出現零售蛋價率先漲價一斤55元，劉姓業者今天下午說，現在進口蛋大家不敢吃，傳統市場零售的國產雞蛋供不應求，批發價悄悄上漲，只好跟著漲，「我們還是以批發價零售賣給客人，沒有多賺」。
桃園市政府農業局主管說，桃園市多家畜牧場生產的雞蛋數量有限，不敷供應，桃園市的雞蛋來源，幾乎來自中南部，全台蛋價一致性，明天批發價上漲，桃園市蛋價也會上漲。
黃小姐表示，進口蛋亂標產地價，現場賣場的雞蛋不敢買，今天到一家黃昏市場業者零售雞蛋，標榜國產蛋一斤55 元，很多人買，算起來不比賣場雞蛋貴，主要是吃了安心。
桃園市知名江夏牧場生產紅殻養生雞蛋，採取自產自銷方式，業者表示，該牧場生產的紅殻養生蛋含葉黃素、胡蘿蔔素，一直是以飼料定價，每天生產3000多斤蛋，數量有限賣完為止，由於飼料未漲價， 該牧場養生蛋自5月1日起至今一斤65元，與外面市場盤價脫勾，不會受盤價影響波動。
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