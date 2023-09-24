桃園傳統市場國產蛋零售先漲2元 市民：不貴，只要吃了安心

進口蛋風暴，國產雞蛋出現搶購潮，台北市蛋商公會宣布明起蛋價一斤55元漲2元，桃園市桃園、中壢部分傳統市場攤商今天出現零售蛋價率先漲價一斤55元，劉姓業者今天下午說，現在進口蛋大家不敢吃，傳統市場零售的國產雞蛋供不應求，批發價悄悄上漲，只好跟著漲，「我們還是以批發價零售賣給客人，沒有多賺」。

桃園市政府農業局主管說，桃園市多家畜牧場生產的雞蛋數量有限，不敷供應，桃園市的雞蛋來源，幾乎來自中南部，全台蛋價一致性，明天批發價上漲，桃園市蛋價也會上漲。

黃小姐表示，進口蛋亂標產地價，現場賣場的雞蛋不敢買，今天到一家黃昏市場業者零售雞蛋，標榜國產蛋一斤55 元，很多人買，算起來不比賣場雞蛋貴，主要是吃了安心。