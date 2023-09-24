各國客家學者至竹縣參訪 深度體驗客家風情信仰

世界客家研究大會暨全球客家研究聯盟國際雙年學術研討會近日於桃園市登場，今天越南、馬來西亞、新加坡、美國、泰國、牙買加等國際相關客家研究學者，特地來到新竹縣參訪，除了大啖客家美食、聆聽客家八音、傳統山歌等表演外，下午也前往新埔褒忠義民廟祈福，深度體驗在地的客家信仰和客庄風情。

新竹縣長楊文科表示，早上縣府安排各國學者到北埔參訪金廣福公館、姜家天水堂、姜阿新洋樓等客家古蹟，中午享受客家元素的菜餚，下午再到客家信仰中心的新埔褒忠亭義民廟，看方口獅表演，新竹縣好山、好水、好人情，希望大家多多來玩，體驗客家庄的風情、客家美食、山歌、古蹟，多多宣揚台灣客家文化。

新竹縣民政處表示，為了讓賓客能深度體驗新竹縣客家文化，中午的歡迎午宴菜餚特別將在地客家美食元素融入，如粄條、桔醬、仙草、野薑花粽，現場也安排客家八音表演開場，並邀請賴清元、羅碧珍老師及曾仲偉兩公婆樂團，帶來傳統山歌和現代流行歌等技藝表演。