著力青年！竹市首辦青年公民培力工作坊 暢談未來藍圖

新竹市政府為了加強青年事務委員會與市政間的結合，今年首創推動青年公共參與及公民培力計畫，將規劃辦理二場次工作坊，首場討論舊城區復興，暢談對竹市的未來藍圖，並增進青年與市政規畫的連結。

市長高虹安表示，近年因竹科的迅速發展，新竹市人口也逐年上升，在新舊共生之下，創造新竹獨特人文風貌。如今新竹為全台古蹟密度最高之地，因此舊城區的再復興計畫將能帶動文化傳承、地方經濟與觀光產業等多個面向。

高虹安說，目前推出的「舊城商圈再造復興計畫」將以數位工具導入、店家環境優化、創新服務與創新商品開發等三大策略協助舊城區商圈活絡，但舊城區並不僅限於商圈復興，創新服務、藝文展覽與青年創業等都是非常好的融合。

這次邀請青年委員透過「世界咖啡館模式」，談笑間激發對竹市舊城區復興的發想，暢談對市政的願景與規劃市政藍圖，共同產出可行性方案，再造竹塹風華。

勞工處長黃錦源表示，市府今年為了培養青年朋友獨立設計思考能力，推出豐富多元的活動。如「舊市新語風設計」青年設計思考營，即選定舊城再生基地「大同108」作為創新探索場域，學員們運用設計思考工具、生成式人工智慧和虛擬現實技術，展現城市創新與文化探索。

課程中以竹市長安街為原型，攜手打造了三個未來概念平台：竹餅節、童裝慶、以及青草博覽會。其中內容包含長安街區傳統餅舖、童裝批發和青草老店等舊城文化的創新延伸，更首次運用VR360環景互動技術結合創作者的設計。