湖口營區湧3萬人 遊客苦等接駁車 紓導交通警察還遭軍方飆罵

睽違9年的「112年國防知性之旅」第二場活動今天於新竹湖口營區登場，上午湧入超過3萬名民眾前來朝聖，因第一場在清泉崗活動車潮塞爆，湖口場採全接駁方式進行，但卻因接駁車和排隊問題，口角糾紛四起，甚至軍方和警方也因排隊動線等問題吵起來，50台接駁車還一度擠在營區內排隊下車，場面混亂。

由於湖口營區今天周邊道路實施交通管制，除住戶及持有通行證之外，禁止汽車及機車進入，僅免費接駁車可入營，陸軍第六軍團今天調派220輛遊覽車，分別於7個接駁點運載遊客，但每個接駁點從上午8時許就湧入大批民眾排隊。

警方統計，其中湖口車站、新豐車站和中國科大接駁點，更是排超過上百人。陳姓民眾更指出，他早上8點半來新豐車站接駁點排隊，直到10點才抵達湖口營區。

而接駁車排隊動線也引發問題。在湖口車站排隊的葉姓民眾指出，原本一個登車點，在軍方引導下變成兩個登車點，先來民眾覺得不公平，開始吵起來，後來2台接駁車同時抵達，但軍方卻堅持「要一台上完才能再上另一台」，民眾因久候不耐，開始發生爭執，警方這時過來勸阻，希望軍方讓大家快速上車、平息紛爭，但沒想到軍方堅持不妥協，甚至與警方發生口角。