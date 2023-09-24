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通勤族必看！桃竹苗通勤TPASS定期票 竹市25日起開放設定

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為紓解上路當日設定人潮，新竹市政府提前於9月25日起開放設定該定期票，給通勤族更多時間提前準備。圖／市府提供
為紓解上路當日設定人潮，新竹市政府提前於9月25日起開放設定該定期票，給通勤族更多時間提前準備。圖／市府提供

桃竹竹苗縣市攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡，開放預購後受到通勤族熱烈迴響，定期票即將在10月2日上路，為紓解上路當日設定人潮，新竹市政府提前於9月25日起開放設定該定期票，給通勤族更多時間提前準備。

市府表示，民眾只要持TPASS紀念卡，或既有的悠遊卡、一卡通先完成加值後，再到台鐵車站、新竹轉運站或新竹客運民族路總站等服務據點，即可進行設定；持悠遊卡的民眾，除前述服務據點，10月2日起也可至全台全家便利商店FamiPort機台設定該定期票。

市長高虹安表示，新竹縣市、桃園市、苗栗縣攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，10月2日上路首日預計將吸引眾多民眾使用，為避免尖峰時間設定該定期票人潮擁擠，市府提前於9月25日起開放設定定期票，提前一周分散人潮，不但提供市民更方便的前置準備期，市民朋友也能在這段期間評估最適合自己的大眾運輸搭乘方式，藉由大幅降低通勤成本。

交通處長倪茂榮表示，民眾可視需求選擇定期票方案，以在新竹市內每日搭公車上下學的學生或上下班的上班族為例，每月交通費660元，即可選擇「竹竹288元」方案，可省下372元，提醒民眾可事先選擇自己想要的方案，加速服務據點設定流程；而在設定完成後，自開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等公共運具；也提醒民眾，竹市公共自行車僅每次借車前30分鐘免費。

交通處提醒，首次使用務必至桃竹竹苗區域內火車、公車、客運、桃捷等交通工具完成一次「進、出站或上、下車刷卡」才能啟用定期票，而公共自行車則不提供啟用服務。

新竹 自行車 公車

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