竹市建案釀道路下陷 高虹安成立前進指揮所指示這8點

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地下挖地下室，未料前天發生基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成和平路20巷地層下陷。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地下挖地下室，未料前天發生基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成和平路20巷地層下陷。記者張裕珍／攝影

新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地下挖地下室，未料前天發生基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成和平路20巷地層下陷。由於「天坑」填平後，今天又有他處塌陷，竹市府下午成立前進指揮所，市長高虹安提出8點指示，包括要求廠商以最快速度完成對周邊民宅的自動傾斜偵測設備裝置並即時回報，確保當地安全。

和平路該建案工地規畫地上14層、地下3層建物，正在下挖地下3層，前天竟釀緊鄰的巷弄道路下陷後，被市府勒令停工。不過，因為一旁的住家距離建案基地只有3公尺，將近40戶住戶對道路持續下沉塌陷狀況相當擔憂，市府今天下午請來4大技師公會到場會勘。

高虹安今天中午下令於竹光國中旁成立災害應變前進指揮所，並要求廠商與消防局、警察局、都發處、民政處、產發處、區公所立即派員進駐；下午4點半，高虹安也會同土木技師等四大專業技師公會及民富里沈朝旺里長聽取簡報，並了解居民訴求。

高虹安今晚在臉書發文說明，針對此案已下達8項指示，包含責成消防局、工務處與產發處聯繫自來水與瓦斯公司明天立即進場全面開挖汰換成最新管線，因無法同時汰換兩種管線，將依序先後汰換自來水與瓦斯管線。

由於傾斜計監測數值逼近警戒值，高虹安要求廠商以最快速度完成對周邊民宅的自動傾斜偵測設備的裝置，並即時回報；要求消防局會同民政處、社會處研擬若事態進一步擴大時，緊急撤離與安置措施，並預做準備。

明天開始的於管線汰換與相關改善工程期間，要求廠商每日提供足量的飲用水與水車供停水住戶使用；要求交通處開放周邊停車場供居民暫時停放車輛；竹光國民運動中心免費開放居民盥洗使用。

高虹安也說，在確認改善完成前，要求災害應變前進指揮所全天候開設，隨時提供居民諮詢與處理居民回報相關問題。於管線汰換與相關改善工程期間，要求警察局做好周邊交通管制，確保對當地交通的衝擊降到最低。

高虹安說，今天在現場也與當地居民溝通與聆聽心聲，並一一記錄，要求廠商與局處盡全力處理。強調市府團隊一定是各位最大的靠山，不僅會要求廠商負起責任，在完成改善並經確認安全無虞之前，不得進行除了安全工程以外的其他工程。

新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地旁和平路20巷地層下陷，連日來都在搶修處理。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地旁和平路20巷地層下陷，連日來都在搶修處理。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天下午到和平路20巷了解居民心聲。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天下午到和平路20巷了解居民心聲。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天下午進入建案基地勘查狀況。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天下午進入建案基地勘查狀況。圖／竹市府提供
新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地旁和平路20巷地層下陷，連日來都在搶修處理。記者張裕珍／攝影
新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地旁和平路20巷地層下陷，連日來都在搶修處理。記者張裕珍／攝影

高虹安 警察 地層下陷

延伸閱讀

中秋烤肉季到！高壓容器別當垃圾亂丟 竹市回收換好禮

三鶯大橋通車營建署無完工報告 立委吳琪銘要求確保品質到位

竹市建案工地釀天坑！民代指未來恐繼續塌陷 住戶擔憂整夜睡不著

高虹安新聞多 竹市發言人反問記者「問幾題了」 今晨道歉

相關新聞

大溪樟腦收納場宿舍修復 預計明年送審朝做竹藝館活化

桃園大溪專賣局台北支局大溪樟腦收納場宿舍，於2021年考量其歷史意義、建築保存價值等理由，登錄為歷史建築，去年11月啟動...

桃園雙十國慶6主視覺亮相 五、六年級生直誇這幅最讚

雙十國慶即將到來，桃園市政府規畫國慶月系列活動，今天公布活動主視覺及周邊國慶小物。市長張善政表示，今年國慶活動擴大舉辦，...

竹市建案釀道路下陷 高虹安成立前進指揮所指示這8點

新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地下挖地下室，未料前天發生基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成和平路20巷...

只聞樓梯響？桃園國際棒球場改善工程9月底發設計標

桃園國際棒球場排水性差，常因下雨積水遭球迷批評。體育署6月會勘拍板1.1億元修繕案，由體育署、桃園市政府、樂天球團以6：...

竹市建案釀道路下陷設指揮所 明起汰換自來水管

新竹市和平路某建案工地下挖地下室，前天發生緊鄰的和平路20巷道路下陷，還有自來水洩漏、瓦斯異味飄散情形，引起住戶疑慮。雖...

桃園鐵路地下南延1.2公里增115億 市府預判經費分攤比

桃園鐵路地下化平鎮段確定向南延1.2公里，交通部鐵道局估計約需115億元，將以修正計畫方式納入辦理。市府研判因南延方案為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦