竹市建案釀道路下陷 高虹安成立前進指揮所指示這8點

新竹市和平路竹慶建設「筑光」建案工地下挖地下室，未料前天發生基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成和平路20巷地層下陷。由於「天坑」填平後，今天又有他處塌陷，竹市府下午成立前進指揮所，市長高虹安提出8點指示，包括要求廠商以最快速度完成對周邊民宅的自動傾斜偵測設備裝置並即時回報，確保當地安全。

和平路該建案工地規畫地上14層、地下3層建物，正在下挖地下3層，前天竟釀緊鄰的巷弄道路下陷後，被市府勒令停工。不過，因為一旁的住家距離建案基地只有3公尺，將近40戶住戶對道路持續下沉塌陷狀況相當擔憂，市府今天下午請來4大技師公會到場會勘。

高虹安今天中午下令於竹光國中旁成立災害應變前進指揮所，並要求廠商與消防局、警察局、都發處、民政處、產發處、區公所立即派員進駐；下午4點半，高虹安也會同土木技師等四大專業技師公會及民富里沈朝旺里長聽取簡報，並了解居民訴求。

高虹安今晚在臉書發文說明，針對此案已下達8項指示，包含責成消防局、工務處與產發處聯繫自來水與瓦斯公司明天立即進場全面開挖汰換成最新管線，因無法同時汰換兩種管線，將依序先後汰換自來水與瓦斯管線。

由於傾斜計監測數值逼近警戒值，高虹安要求廠商以最快速度完成對周邊民宅的自動傾斜偵測設備的裝置，並即時回報；要求消防局會同民政處、社會處研擬若事態進一步擴大時，緊急撤離與安置措施，並預做準備。

明天開始的於管線汰換與相關改善工程期間，要求廠商每日提供足量的飲用水與水車供停水住戶使用；要求交通處開放周邊停車場供居民暫時停放車輛；竹光國民運動中心免費開放居民盥洗使用。

高虹安也說，在確認改善完成前，要求災害應變前進指揮所全天候開設，隨時提供居民諮詢與處理居民回報相關問題。於管線汰換與相關改善工程期間，要求警察局做好周邊交通管制，確保對當地交通的衝擊降到最低。