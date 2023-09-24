U-Sport 新竹甜柿估減產12萬公斤

新竹縣尖石、五峰山區今年受颱風影響，即將收成的甜柿落果嚴重，在地柿農苦嘆「大果掉光光，葉子也吹爛」，加上近年猴害嚴重，還有人力短缺不少柿農棄種，估計今年產量銳減12萬公斤。五峰鄉長秋維書擔憂今年新竹甜柿「量少價貴」，恐怕想吃也吃不到。

秋維書說，五峰鄉種植甜柿以桃山村及大隘村為主，固定10月上旬採收，但先前颱風海葵過境帶來強勁風勢，不少甜柿被吹落，讓原本就逐年減少的產量更加慘澹。

此外，秋維書也點出五峰甜柿近年面臨猴害肆虐及青年外移，桃山村僅剩少數高齡柿農苦撐，鄉公所目標成立青年工作坊吸引青農返鄉，但今年當務之急須先解決農損問題。

五峰鄉公所農經課表示，五峰鄉甜柿受理農損面積20公頃，估計損失達到6萬5千公斤。尖石鄉公所也在調查，初估種植62公頃甜柿逾18公頃落葉、落果，預估產量較往年減少6萬3千公斤。

新竹縣農業處長傅琦媺說，今年新竹甜柿遭逢風災，已指示公所動員人力，加速申辦現金救助作業，甜柿損失率達20%以上者，現金救助額度為每公頃10萬元。