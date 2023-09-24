桃園棒球場修繕 拚趕上明年新賽季

桃園國際棒球場排水性差，常因下雨積水耽誤賽事，體育署、桃園市政府與樂天桃猿今年6月拍板合作1.1億元修繕案，但中央經費預計年底才核定，恐影響中華職棒明年新賽季。桃園市體育局長許彥輝指出，預計年底啟動修繕工程，必要時要求廠商加派人力，力拚明年3月底開幕戰前完成。

桃園棒球場2009年啟用，2011年作為中職球隊主場，常因大雨積水暫停比賽或延賽，球迷怨聲載道。立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌6月會同體育署長蔡世昌會勘，敲定1.1億元修繕案，中央與桃園市政府、樂天球團各以6：2：2比例分擔費用。

修繕案除了內外野排水工程，還包括照明設備及電纜線更換、座椅更新，以及解決外野看台漏水等問題。由於體育署10月才會函請各縣市申請補助、12月核定經費，修繕工程至今尚無進展。

市議員楊家俍說，改善球場排水並非小工程，若等中央12月核定經費再規畫，恐難趕在明年職棒新賽季開打之前完成；既然修繕工程由中央、地方和球團3方出資，建議市府先處理設計標，待中央經費到位就能發包動工。

許彥輝說，桃園棒球場內外野的紅土層經長久使用已經「夯」實，不織布層的布料縫隙也被細小泥沙塞滿，導致雨水滲排效果差，經專家評估，連同草皮都要一併養護更換。

「改善工程朝一次到位方向努力。」許彥輝表示，希望趕在明年3月30日中華職棒開幕戰開打前完成，但中央核撥經費有一定程序，樂天桃猿有機會打進10月季後賽，工程預估今年底才會進行，只有3、4個月可以進場改善，挑戰性非常大，必要時會加派人手，避免影響重要賽事。