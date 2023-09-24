竹市建案釀路陷 建物傾斜近警戒值

新竹市和平路某建案工地挖地下室，21日發生緊鄰的和平路20巷道路下陷，還有自來水洩漏、瓦斯異味飄散情形，引起周邊住戶擔憂。由於道路持續下陷，建物傾斜計監測也逼近警戒值，自來水公司今天起將汰換上百公尺的老舊自來水塑膠管線，市府也開設前進指揮所強化安全應變。

和平路該建案工地規畫地上14層、地下3層建物，正下挖地下3層，未料竟釀緊鄰的巷道下陷，市府昨下午請來4大技師公會勘查，市長高虹安也到指揮所主持會議，要求廠商必須負責盡速完成改善、確保居民居住安全。

據了解，和平路20巷21日發生「天坑」事件後，建商設置建物傾斜計，昨天測得最大值每秒387，雖在安全範圍內，但仍逼近每秒413的警戒值。

建案營造商黃姓工務經理說，建案下挖採鑽掘方式，強度類似連續壁工法，但蔽體開挖的壓力造成基地外側道路內部土壤位移，加上巷內老舊自來水管線破裂，漏水導致土壤泥沙流失。

和平路旁巷內約有3、40戶民宅，楊姓住戶說，住戶都擔心道路下陷擴大，也希望建物傾斜監測數據公開。民富里長沈朝旺也盼加快自來水與瓦斯管線汰換，建商更要同步處理好地基。

市府指出，自來水公司今天起進場汰換為鑄鐵管，7天內完成，10月初再由瓦斯公司汰換老舊瓦斯管線，建商負責道路回復加封。高虹安指示各局處保持橫向聯繫，如建築物有傾斜疑慮，協助進行居民預防性撤離。