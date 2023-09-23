大溪樟腦收納場宿舍修復 預計明年送審朝做竹藝館活化

桃園大溪專賣局台北支局大溪樟腦收納場宿舍，於2021年考量其歷史意義、建築保存價值等理由，登錄為歷史建築，去年11月啟動歷史建築修復及再利用計畫，目前為期中構想階段，朝向做竹業復興基地、竹藝館等，預計明年初將計畫送至桃園文化局審議，農業部林業及自然保育署新竹分署將積極向各單位爭取經費。

台北支局大溪樟腦收納場宿舍建於1940年，座落於老城區前往內山主要道路北橫公路的入口端，為日治時期專賣局台北支局在大溪地區設置樟腦收納場而興建的職工宿舍，是大溪少數僅存的日治時期樟腦產業文化資產。

二戰後大溪樟腦收納場由林業及自然保育署前身林務局接收，1950年代樟腦產業退場，山林政策轉型，由山林資源開採，至今日的林業文化資源保存活化，從採伐轉型為造林保育及多樣化經營。

2022年行政院核定新興竹產業發展綱要計畫，桃園復興山區做為台灣重要竹產業聚落，由林業及自然保育署協同民間發展竹產業，大溪樟腦收納場宿舍做為台灣森林產業史的一環，將以延伸現代林業文化的場域精神活化再利用。

文化局表示，先前市議員陳治文申請為文化資產，文化局即刻文資會勘、完成文化資產價值評估計畫等程序後送文資審議會，並於2021年公告為歷史建築。主責機關農業部林業及自然保育署新竹分署，委託廠商執行後續歷史建築修復及再利用計畫去年11月啟動。

昨舉行說明會，新竹分署說，說明會主要向附近民眾及地方團體說明未來修復方向，期望透過彼此交流激發地方居民集體記憶，記錄參與者以往體驗與描述，並納入後續規畫形塑地方意象。

文化局表示，目前為構想階段，規畫修復建築本體以原貌復原為基礎，恢復外觀樣貌與內部格局、附屬設施並施作遮雨棚架解說牌等。並構想朝向做竹業復興基地、竹藝館等概念，包含辦公區域、展示及陳售空間等，建物後方採通透開放式空間做為實作區域活化。

文化局指出，計畫預計明年初提送至文化局審議，審議通過後進入規畫設計作業，不過目前尚無經費，農業部林業及自然保育署新竹分署將積極向各單位爭取，文化局也會協助後續相關審議程序與補助計畫申請。

陳治文說，多年來爭取職務宿舍列為歷史建物，希望藉由文資審議結合地方民眾意見將打造大溪、復興最具文化歷史、特產及地方情感的縮影與菁華。老城區街角獨漏這塊「缺陷」，呼籲相關業管單位應更積極推動建構完成，相信對整個老城區的風貌一定有加分的效果。