桃園雙十國慶6主視覺亮相 五、六年級生直誇這幅最讚

雙十國慶即將到來，桃園市政府規畫國慶月系列活動，今天公布活動主視覺及周邊國慶小物。市長張善政表示，今年國慶活動擴大舉辦，除了升旗典禮，還有路跑、展覽和眷村市集等節目，會讓大家一整個月都沉浸在國家生日的喜悅當中。

桃園2023「國慶月」系列活動共有6個組主視覺，均為在地青年設計師操刀，有人以滿版色塊及線條呈現國旗「青天白日滿地紅」意象，也有人以幾何圖形和繽紛色彩構圖，或者融合桃花與雙十標誌，象徵國慶日與桃園緊密連結。

桃園市政府今天一口氣公布六幅主視覺，橡果方案國際有限公司的作品「未來啟航、桃園出發」獲得不少五、六年級生青睞，紛紛表示作品充滿童趣，讓人想起小時候的課本與聯絡簿，勾起小時候門口懸掛國旗、街道旗海飄揚的景象。

桃園市青年局表示，此次設計師與創作團隊皆來自桃園設計庫，是青年局長期輔導的對象。未來，青年局也會扮演好協助角色，輔導設計師與公部門、產業界連結，也歡迎民眾10月10日之前到桃園設計庫欣賞「桃市慶典」主視覺設計聯展。