竹市建案釀道路下陷設指揮所 明起汰換自來水管

新竹市和平路某建案工地下挖地下室，前天發生緊鄰的和平路20巷道路下陷，還有自來水洩漏、瓦斯異味飄散情形，引起住戶疑慮。雖然天坑處緊急回填，但仍持續有他處下陷，建物傾斜計監測數值也逼近警戒值，自來水公司將於明天起汰換上百公尺的老舊自來水塑膠管線，市長高虹安下午也赴前進指揮所了解應變情形。

新竹市和平路該建案工地規畫地上14層、地下3層建物，正在下挖地下3層，未料前天竟釀緊鄰的巷弄道路下陷，由於一旁的住家距離建案基地只有3公尺，將近40戶住戶相當擔憂，市府今天下午也請來4大技師公會到場了解，確認工地與道路下陷情形。

據了解，在前天發生和平路20巷「天坑」事件後，建商取得住戶同意在20巷前、中、後段設置建物傾斜計監測傾斜情形，今天最新測得最大值每秒387，已經接近每秒413的警戒值。由於和平路20巷仍有道路下陷、漏水情形，今天緊急加裝關水閥處理。

建案營造商工務經理黃姓經理說，建案地質為砂質帶土，下挖施工採鑽掘方式進行，強度類似連續壁工法，但蔽體開挖的壓力造成基地外側道路內部土壤位移，加上巷內老舊自來水管線破裂，漏水導致土壤泥沙流失，進而造成地層下陷，水也流入基地。

由於和平路20巷內約有3、40戶民宅，民富里里長沈朝旺說，住戶都擔心房子會塌陷，不要等到真正傾斜就來不及了，希望相關單位公告監測數據，並加快自來水與瓦斯管線汰換。自來水公司明天將進場開挖、汰換鑄鐵管，也盼建商同步處理好地基。

「各項資訊要更透明，讓住戶們安心。」楊姓住戶說，他在巷內住了20年，其他老住戶有的更住了40多年，大家都擔心道路下陷擴大，也希望檢測資訊更加透明，因為他們肉眼看不到傾斜程度，很需要科技儀器來幫忙監測，數據也要公開讓住戶都了解。

由於建案工地旁不斷道路下陷，建案也自行組成應變中心，應變中心代表也允諾，已經協調明天自來水公司進場換管，在加派人力前、後分頭施工的情形下，能在7天汰管完成，預計10月初再換瓦斯管線。若傾斜計監測到了警戒值，將安置住戶入住旅館。