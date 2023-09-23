桃園鐵路地下南延1.2公里增115億 市府預判經費分攤比

桃園鐵路地下化平鎮段確定向南延1.2公里，交通部鐵道局估計約需115億元，將以修正計畫方式納入辦理。市府研判因南延方案為計畫修正，經費分攤中央應該會希望比照原計畫分攤比率，中央分攤75%地方負擔25%，市府如果爭取由中央全額負擔，恐將無法達成共識並影響修正計畫的推行。

捷運工程局表示，桃園鐵路地下化（桃地計畫）南延1.2公里，交通部鐵道局將以修正桃地計畫方式納入辦理，估計約需115億元。因南延方案屬桃地計畫修正，市府預判所需經費中央將比照桃地計畫分攤比例，採中央分攤75%；本府負擔25%方式分擔；如果爭取由中央全額負擔南延方案增加經費，恐將造成雙方無法達成共識，並影響修正計畫的推行。

捷工局說明，113年度尚未編列南延方案所增加的經費，將等與中央協商確定經費分攤比率後，再依工程進度及年度需求核實編列相關經費。

至於有議員提到如果不南延會對平鎮的交通、台66線造成影響，捷工局表示，這項工程的交通計畫依桃地計畫綜合規畫，平鎮段於台66前出土，出土引道終點距台66橋下的延平路平交道僅約100公尺，鐵路地下化後延平路平交道仍保留，台鐵局曾多次表示，計畫南端平鎮段列車自隧道出土即面臨延平路平交道，反應時間過短，且列車駛出引道時的眩光對司機員緊急狀況應變反應將是很大的挑戰，有行車安全之疑慮。

另新光路平交道因受出土段引道側牆影響，自施工階段起必須永久封閉新光路平交道，屆時新光路南北通行將永久阻斷，而新光路平交道是該區域地方民眾賴以通行的道路，而封閉後被迫轉移至延平路平交道的車流，對尖峰時段已十分壅塞的延平路平交道更是雪上加霜。

上述交通及安全疑慮問題，經市府研議後，提出桃園鐵路地下化南移過台66線出土的改善案，地方立法委員、議員及市府全力爭取後，中央在112年8月23日宣布桃園鐵路地下化將南移過台66線出土，並以修正計畫方式辦理。

另桃地過66後出土雖可避免新光路永久中斷，但鐵路地下化施工期間仍要暫時封閉新光路平交道，此部分捷工局已與交通部鐵道局研議並達成共識，未來在施工及交維計畫中將會提出替代臨時平交道，以減輕施工期間暫時封閉新光路平交道的交通衝擊。