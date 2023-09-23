竹市光復路行人友善首部曲 「光復路綠門戶」今天啟用

新竹市光復路是重要門戶幹道，市府攜手光復路上的清華大學啟動「光復路綠門戶」計畫，不僅打開圍牆與社區共享校園，也翻新清大轉運站空間，歷經20個月、全長1公里路段改善，今天啟用。市長高虹安也預告光復路行人友善二、三部曲年底將完工。

新竹市政府為打造行人友善環境，今年提出「光復路行人友善升級計畫」三部曲，首部曲「光復路綠門戶」今啟用，二部曲「馬偕綠廊與步行環境改善計畫」、三部曲「光復路路口安全提升計畫」都在進行，目標提升光復路周邊路口及校園行人安全。

光復路綠門戶以清大北校門為中心點，斥資1.12億元著手營造光復路沿線的人行步道、排水系統、植栽與光環境，清華大學也配合拆除圍牆、讓出校地，與市府攜手設置街角廣場、加寬人行道，清大轉運站人行道也往校園退縮1.8公尺寬度設置避車彎。

「短短1公里，走了20個月，相當不容易。」交通處長倪茂榮說，1年多來歷經疫情、缺工與無法預料的管線障礙，都逐一排除，如今迎來寬闊的人行空間，也同步解決了淹水問題。清大轉運站平假日搭車約2千到4千人，也有全新的候車亭、公廁可使用。

清華大學校長高為元今天也出席啟用儀式，肯定「光復路綠門戶」啟用後拉近校園與市區距離，聯繫更緊密，感謝各界共同努力讓清華大學有嶄新面貌，迎接美好未來。

市府交通處也說明，光復路友善行人二部曲為斥資3億多元的「馬偕綠廊與步行環境改善計畫」，今年市府務實調整工項，停車場預計年底啟用，屆時將提供246格汽車格，並與馬偕醫院設置連通道。因為施工封閉的水源街也已在今天凌晨開放通行。

此外，三部曲為斥資6千多萬元的「光復路路口安全提升計畫」，預計完成光復路與水源街、建中路、光復高中、建新路、建功路及清華大學北校門等6處路口號誌纜線下地及行人安全改善計畫，包括增設庇護島、行穿線退縮、加強路口照明、調整公車停靠區、簡化動線減少人車衝突等措施。

高虹安說，光復路周邊有馬偕醫院、兒童醫院、水源市場、大賣場、建功高中、光復中學、清華大學、陽明交通大學、清大夜市等，是竹市人車往來頻繁的區域，期望透過「光復路行人友善升級計畫」改善，打造安全友善、寬廣舒適的步行漫遊城市。