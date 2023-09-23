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坐輪椅也能打保齡球 桃園推上百堂身障運動課免費參與

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市體育局今年首度推出桃園市身心障礙超敢動指導團，今有課程於桃園中壢亞運保齡球館舉行，約10多位身障者參加。記者翁唯真／攝影
桃園市體育局今年首度推出桃園市身心障礙超敢動指導團，今有課程於桃園中壢亞運保齡球館舉行，約10多位身障者參加。記者翁唯真／攝影

桃園市體育局今年首度推出桃園市身心障礙超敢動指導團，盼提升身障者參與運動的機會，推出超過170堂課程提供給身心障礙者免費參與，讓身心障礙者能維持肢體協調。

桃園市身心障礙超敢動指導團，有近百位專業教練，運動項目包羅萬象，最受大家歡迎的保齡球、有氧瑜珈、肌力訓練、棒球及水域運動等，並結合桃園市境內各運動場館，規畫超過170堂運動課程，學員自發參加，突破身體障礙「超敢動」。

今有課程於桃園中壢亞運保齡球館舉行，約10多位身障者參加。47歲的陳家玲13年前因出車禍，造成胸腰椎神經受損，下半身從此沒有知覺，大約8年前接觸打保齡球，平時還會參加射箭、游泳等課程活動，陳說，多多運動有助於減少身體機能萎縮、衰退。

60歲的戴軍豪則是24年前開車出車禍，也是胸腰椎粉碎性骨折，原為紡織工廠員工的他自此無法工作，剛開始意志消沉，所幸家人不斷鼓勵帶他出門並接觸到保齡球，12年前開始打，偶然參加比賽讓他信心大增，還研究起如何改良輪椅讓打球時準度增加。

教練李振能表示，保齡球對於身障者是相當好的運動，會運用全身力量並培養手、眼及腳的協調，讓身障者透過訓練減低身體退化。

李振能說，其實教身障者跟教一般人打球並無不同，只是需要多加注意他們的身體狀況，多加講解並讓他們抓到訣竅、練習，大家都可以慢慢學習上手。

陳家玲也說，過去亞運保齡球館未有斜坡，讓輪椅族進入球場，不過設置後真的對於他們方便很多，相當感謝。

桃園市身心障礙超敢動指導團特別與平鎮、中壢、南平、蘆竹等多個運動中心及運動場館合作，聘請專業教練及防護員，給予安全又專業的運動指導，課程自7月起開跑，截至8月底已有超過600人次參與。課程將持續至10月，有興趣可上網查詢。

桃園市體育局今年首度推出桃園市身心障礙超敢動指導團，今有課程於桃園中壢亞運保齡球館舉行，約10多位身障者參加。記者翁唯真／攝影
桃園市體育局今年首度推出桃園市身心障礙超敢動指導團，今有課程於桃園中壢亞運保齡球館舉行，約10多位身障者參加。記者翁唯真／攝影

運動 身障者 桃園

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