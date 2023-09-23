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桃園旗艦遊戲共融場域動工 張善政：打造親子宜居城市

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
陽明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工程動工。記者鄭國樑／攝影
陽明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工程動工。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午前往桃園區陽明公園，出席公園兒童遊樂場、附屬設施及整體景觀環境改善工程開工典禮，並表示桃園要打造宜居城市，不僅要有優質建設與便捷交通，更要擁有充足的綠地及公園，陽明公園不只有綠地，市府要要打造旗艦型公園遊戲場和整體景觀。

張善政說，陽明公園兒童遊樂場、附屬設施及整體景觀環境改善工程總經費6223萬元、工期約1年，他期勉施工單位在進度、品質與經費上都能嚴格管控，明年9月如期如質完工，讓鄉親享有優質的公園綠地，打造親子宜居的城市。

張市長提及，衛福部修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」後，許多舊設施因不符合新規範，需暫時封閉進行改善。市府今年起運用中央統籌分配稅款支持「旗艦型公園遊戲場計畫」，總計投入約4.7億用於改善各公園的設施及景觀，今年投入的預算較去年增加近5倍，公園相關改善工程也將於明年陸續完工，盼能符合在地鄉親的期待，也讓小朋友們享有更安全的遊戲空間。

工務局表示，陽明公園是桃園區面積最大的公園機能最完善，並結合當地特色，利用既有公園環狀動線串聯各空間與草坪區，以及林下空間及水生態環境，創造公園自然環境的休閒場域。遊戲場將規劃「草坡探險區」、「生態教育區」、「猿林遊戲區」、「猿氣體健區」4大主題場域，區內設施包含平衡木、滑梯、鞦韆、攀爬裝置等休閒遊樂設備。

工務局為落實兒童表意權並瞭解民意，陽明公園規畫設計過程辦兩場兒童參與式工作坊，與專家工作坊、地方說明會各一場，廣邀民眾以家庭為單位共同參與活動，讓孩子體驗公園基地空間，孩童於模型勞作上揮灑創意與上台解說自己的作品，引導孩童表達對遊戲場的想法，藉此收集家長及兒童對於公園的藍圖。

工務局表示，為全面改善全市各公園遊具設施，工務局運用中央統籌分配稅款4.7億執行「旗艦型公園遊戲場計畫」，目前施工中的公園包含八德區楓樹腳公園、中壢區光明公園、楊梅區四維公園、大園區華興池公園，以及即將開工的龍潭運動公園及平鎮運動公園，盼全市的公園綠地設施改善後更安全且符合市民朋友親子的遊憩需求。

市議員林政賢、張碩芳、陳美梅、黃婉如、黃瓊慧、黃家齊都出席開工典禮。

張善政表示市府已經用中央統籌分配稅款4.7億元，打造旗艦型公園遊戲場域。記者鄭國樑／攝影
張善政表示市府已經用中央統籌分配稅款4.7億元，打造旗艦型公園遊戲場域。記者鄭國樑／攝影
陽明公園是桃園區最大的公園，綠帶連結不同的活動場域。記者鄭國樑／攝影
陽明公園是桃園區最大的公園，綠帶連結不同的活動場域。記者鄭國樑／攝影

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