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桃園休憩賞湖景點又增1處 這優勢賞不同風光
桃園有千塘之鄉美名，桃園市水務局向行政院農田水利署桃園管理處申請，將新屋區東勢埤塘重新整理，興建逾1公里環湖步道，及休憩涼亭共5座，目前已完工啟用。市議員陳睿生表示，東勢埤塘位處新屋人口密度高位置，加上埤塘水面與路面齊平，行走在環湖步道相當舒適。
水務局表示，東勢埤塘原屬於行政院農田水利署桃園管理處第12-3號埤塘，面積約11公頃，過去就是未經過整理環境凌亂，為打造新屋地區具灌溉蓄水功能及生態景觀特色的埤塘公園，農水署提供土地讓水務局綠美化改善。
陳睿生說，東勢埤塘綠美化後有2大優點，位在成功路上是新屋鬧區，且鄰近新屋高中及部桃新屋分院，地理位置佳，能提供民眾休憩場所。加上埤塘條件優良，有別於其他埤塘周圍都會有高起土坡，東勢埤塘水面幾乎與路面齊平，類似龍潭大池，因此民眾走在步道上能有跟其他埤塘不一樣感受。
水務局編列總經費2500萬元改善，工程於去年11月開工，並已於今年4月7日完工，工程內容有新建環湖步道總長1140公尺、環境綠美化面積達3500平方公尺，並新設休憩景觀涼亭共5座，目前已開放民眾使用。
水務局說，工程以減輕環境及生態衝擊為目標，在保留既有埤塘地形地貌時，仍兼具灌溉蓄水功能，且原有樹木竹林保留率達8成，藉此營造生態永續及環境教育多元化友善場域，成為未來周邊社區獨特的賞景休憩秘境。
桃園因灌溉歷史淵源，遺留大大小小埤塘，數量高達數千個，形成特殊的埤塘灌溉系統，且分布密集全台獨有，也造就特殊的區域景觀，更有「千塘之鄉」的美名。
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