中秋烤肉季到！高壓容器別當垃圾亂丟 竹市回收換好禮

中秋節是民眾烤肉旺季，新竹市環境保護局有鑑於垃圾車壓縮恐造成高壓容器氣爆，今天特別提醒使用卡式瓦斯爐燒烤的民眾，一定要記得將瓦斯罐做好回收4步驟「確認用完排空、獨立打包、加註示警、交給資收」；為加強推廣回收高壓容器，鼓勵民眾參與回收活動，集3個高壓容器可兌換衛生紙1包。

市長高虹安說，近來有部分縣市垃圾車在收運垃圾途中，發生氣爆、起火事件，導致整台垃圾車起火燃燒而危害公共安全，主要是因為民眾將使用完後的高壓容器，直接投入垃圾車丟棄，瓶內裝的液態燃料，經過垃圾車壓縮後的擠壓、摩擦，而產生火花造成高壓容器氣爆。

高虹安表示，也因此提醒市民要做好「完、包、警、收」回收4步驟，並於回收包裝外加註「內有高壓空瓶」等提醒警示語，再口頭告知清潔隊員，讓清潔員清楚了解回收物為高壓容器並妥善貯存，避免波及人身安全與造成垃圾車損毀。

環保局長江盛任說明，「高壓容器」屬公告應回收容器，除瓦斯罐外，常見高壓容器還有造型噴霧、防曬噴霧、殺蟲劑、芳香劑、氣體瓶、壓力容器和泡沫瓶等，請市民交付回收前，確實將高壓容器內容物排空。切勿因一己之便而將高壓容器當一般垃圾丟棄，使自己及他人陷入氣爆危機。

環保局也提醒，高壓容器不宜長時間存放在室外或陽台，以免因受熱或太陽直射而發生氣體膨脹、高壓氣體泄漏或瓶身破裂等危險情況，如需暫存，應放置於陰暗通風無明火的地方，以保障居家及社區環境安全。