苗140線三義-卓蘭區測段僅700米惹議 苗警：保育石虎

區間測速系統是新型態道路交通取締超速設備，近日有眼尖民眾行經苗栗縣苗140線三義至卓蘭路段時，發現區間測速門架告示牌「16.2K至16.9K區間測速終點」僅700公尺而已，質疑「這測速意義何在？人民納稅的錢這樣用，用固定式比較省錢吧！」引發網友熱議。

網友紛紛表示，「其實就算只放一隻測速桿，也有人會喊浪費」、「我寧願區間測速短一點」、「速戰速決的概念，沒毛病啊」、「區間短不香嗎！全段測比較開心嗎？」有網友也猜測「這支測速不是為抓超速車禍，是怕開太快撞死石虎」。

苗栗縣警局交通隊表示，苗140線區間測速執法路段原本分為兩段，第一段是16.2公里至23.1公里，第二段是23.1公里至25.1公里。第一段偵測區域含蓋高架路段，相關單位今年２月中旬道安會報討論認為高架路段不會有石虎出沒，考量到行車安全、交通便民及高架銜接平面路段仍有石虎保育需求，所以決議調整偵測路段，原本全長6.9公里的測速路段才會僅剩700公尺。

另外，因測速設備經費有限，該處目前尚未規畫改為定點測速桿，之後若有其他道路有規畫區間測速，會考量移置該套設備使用，原處再改以定點測速桿代替。