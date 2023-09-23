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洗刷行人地獄 桃園24路口設行人專用時相

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市議會專案報告多位議員關注改善「行人地獄」，要求桃園市政府強化行人專用、小綠人燈提早亮措施。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會專案報告多位議員關注改善「行人地獄」，要求桃園市政府強化行人專用、小綠人燈提早亮措施。記者鄭國樑／攝影

行人交通安全問題屢躍媒體版面，「行人地獄」已成各縣市努力擺脫的負面標籤。桃園議員于北辰昨在市議會建議交通局推動全市行人專用時相和行人綠燈早開時相，以達人車分流目的；交通局表示，全市已有24處行人專用時相，由於設置有諸多條件要考量，廣設可能要審慎評估。

交通局指出，台灣去年底被外國媒體形容成「行人地獄」時，交通局已在規畫改善，考量部分路口常有行人與轉向車產生交織衝突情形，截至今年9月5日全市共有24處路口實施行人專用時相，包含運輸場站、商圈、醫院及學校周邊。另外，行人綠燈早開時相也於172處路口實施。

交通局長張新福表示，根據他的觀察，桃園區文中路、正光街口行人綠燈如果提早亮5秒，一般行人可以走過一個車道，減少人車爭道的情形，但考量長者步伐較慢，會提早亮7至10秒。預計年底達到全市50處行人專用時相、200處行人綠燈早開時相目標。

對此，市議員黃敬平建議市府多宣導，指部分路口規畫行人綠燈早開時相後，行人不清楚新措施的規定，站在原地猶豫要不要過馬路，反而讓汽機車「占便宜」搶先過。他表示，新政策上路之初，市府應設立告示牌，不要只顧著推出新措施卻不宣導，讓行人、駕駛人一頭霧水。

行人地獄 桃園 議員

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