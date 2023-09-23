15億世客博 600萬人次達標惹議

行政院客委會與桃園市政府斥資15億元舉辦世界客家博覽會，場館遍布桃園各地，聲勢浩大，預估引進600萬人次參訪。雖然人次已經達標，但議員認為仍有努力的空間，多名議員昨天也在議會反映地方鄰里參訪時的亂象，要求市府各局處重視並解決問題；對此，桃園市政府表示未來會加強宣傳活動，也會敦促安排參訪單位規畫好流程動線與時間。

桃園市議員謝美英昨天表示，世客博開幕以來，陸續發生竊案、民眾受傷情事，不僅讓辦理世客博的美意大打折扣，也影響民眾對桃園的印象；市議員徐玉樹則說，世客博花了10幾億元舉辦，但質感很差，有的展區植栽枯萎沒人理，地方鄰里參訪也流於應付形式，2個主展館看了其中1館就被叫上遊覽車回家。

市議員黃崇真也要求客家局好好規畫鄰里參訪行程，指主副展館之間有距離，有里民從副展館移動到主展館，才剛下車就被司機催促上車，因為司機要去接放學學生；市議員黃瓊惠也說，鄰里參訪行程「一國多制」，有的一天、有的半天，鄰里之間會比較，待遇差異會讓人對市府觀感不好。

有議員認為花15億元僅吸引600萬人次確實有點少，私下表示「確實還有努力空間」，另有議員透露世客博多項活動布置是前朝鄭文燦時代規畫發包，得標廠商不對張善政市府要求愛理不理，新市府工作人員也叫不動廠商，使得活動推廣受很大阻力。

針對參訪人次，客家局長林昭賢表示66天活動原本就預估吸引600萬人次，昨天已經達標，未來不會設新目標，但會持續努力，加強宣傳；鄰里參訪部分，民政局長劉思遠表示遊覽車是各公所自行招標，招標規定車輛使用時間為6小時（復興區8小時），會建議後續參訪團參觀時間以2個小時為原則；另外，關於治安問題，中壢警分局表示世客博開展至今發生4起竊案，均全數偵破。