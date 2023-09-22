智慧車格超便利桃園這3區已啟用 行動支付享5折優惠

為提供民眾即時路邊停車資訊及行動支付即時繳費服務，桃園市交通局推動路邊停車格智慧化開單，目前桃園、中壢及楊梅3區有共104格停車位旁建置智慧停車柱，本月1日已正式啟用。民眾使用APP除可即時獲得路邊停車格位資訊外，行動支付進行繳費更可享有停車費5折優惠。

桃園路邊停車格智慧化開單，目前中壢區元化路中正公園旁29席每日上午7時至晚上8時收費，桃園區三民路一段三民運動公園旁有46席，及楊梅區校前路楊梅國中旁29席等3路段，每日上午7時至晚上6時收費，每小時30元。

交通局長張新福說，民眾使用「桃園輕鬆GO」APP除可即時獲得路邊停車格位資訊外，與桃園合作的行動支付公司車麻吉、遠傳心生活或friDay理財+、街口支付、歐付寶、Pi拍錢包、一卡通MONEY、停車大聲公等繳費更可享有停車費5折優惠，繳費優惠為全台最多。預計10月再增加icash Pay、全支付及悠遊付等3家。

民眾掃描車柱上QR-Code後，利用合作的行動支付輸入車牌號碼繳費，也可至4大超商7-11、全家、萊爾富、OK超商使用多媒體事務機輸入車牌號碼，列印繳費單至櫃檯繳費；若民眾已約定金融、電信業者代扣繳則無需再繳費，以免重複繳費。

張新福指出，智慧停車柱相較於以往人工開單需3小時後才能繳費，智慧化開單以停車柱影像辨識方式自動偵測車輛及開單，辨識率達99%以上，提升約2成的停車費收益。

而智慧停車柱無紙化開單自9月1日正式啟用以來，民眾陳情問題多為不會操作行動支付APP，除試辦地點設有停車須知告示牌，使民眾瞭解使用方式外，也可至市府停車資訊網查詢各行動支付操作懶人包。

桃園市長張善政表示，智慧停車柱採用換電池方式，可避免工程開挖破壞路面問題，但設置位置仍需考量人行道是否有足夠空間等各層面因素，並非所有路段都適合建置，因此藉由試辦觀察成效後，未來將持續研議更多因地制宜方式於各路段持續推動智慧化停車服務可行性。