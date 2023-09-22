關埔國小3期工程持續流標 竹市府：將召開檢討會

新竹市關埔國小3期工程持續流標，有新竹市議員認為，竹市府目前的施政穩定度，恐怕是許多廠商評估是否投標的原因之一。市府回應，將召開流標檢討會，並針對各項工程持續邀標。

時代力量新竹市議員蔡惠婷向中央社記者表示，關埔國小建校第6年，學生都在有限的校園空間活動，3期工程（體育館及景觀工程）真的是迫切需求，但從去年5月至今已流標多次，認為現在市府的施政穩定度，恐怕也是許多廠商評估是否投標的原因之一。

蔡惠婷說，據她了解，上次有2家廠商領標，但最終卻未投標，她將要求市府一定要了解有領標廠商卻不願投標的原因，針對廠商的顧慮或困難點進行討論，才能增加下次廠商投標的意願與機會。

民進黨新竹市議員劉彥伶說，高虹安上任後未提任何建設規劃，加上又有許多工程流標，讓人失望。高虹安上任後不斷「開挖」新竹市工程，不少廠商因憂心未來也會有類似狀況，會影響及耽誤工程完成，降低投標意願。

新竹市府提供新聞資料指出，關埔國小3期工程將於9月25日召開流標檢討會，以兼顧工程順利、校園安全及學生活動空間為目標；培英國中老舊廁所整修計畫為規劃設計中，預計9月26日進行第3次開標。

竹市府表示，建功國小向陽藝術館整建工程預計9月26日第3次開標，積極邀標中；茄苳國小校舍避雷設備採購案預計9月23日開標；竹光國中7年級戶外教育活動正規劃中。竹市各項工程推進中，將積極邀標，加速招標進度。