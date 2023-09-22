快訊

明天不用補班啦！大樂透頭獎2.72億一注獨得 獎落「這縣市」

關埔國小3期工程持續流標 竹市府：將召開檢討會

中央社／ 新竹市22日電

新竹市關埔國小3期工程持續流標，有新竹市議員認為，竹市府目前的施政穩定度，恐怕是許多廠商評估是否投標的原因之一。市府回應，將召開流標檢討會，並針對各項工程持續邀標。

時代力量新竹市議員蔡惠婷向中央社記者表示，關埔國小建校第6年，學生都在有限的校園空間活動，3期工程（體育館及景觀工程）真的是迫切需求，但從去年5月至今已流標多次，認為現在市府的施政穩定度，恐怕也是許多廠商評估是否投標的原因之一。

蔡惠婷說，據她了解，上次有2家廠商領標，但最終卻未投標，她將要求市府一定要了解有領標廠商卻不願投標的原因，針對廠商的顧慮或困難點進行討論，才能增加下次廠商投標的意願與機會。

民進黨新竹市議員劉彥伶說，高虹安上任後未提任何建設規劃，加上又有許多工程流標，讓人失望。高虹安上任後不斷「開挖」新竹市工程，不少廠商因憂心未來也會有類似狀況，會影響及耽誤工程完成，降低投標意願。

新竹市府提供新聞資料指出，關埔國小3期工程將於9月25日召開流標檢討會，以兼顧工程順利、校園安全及學生活動空間為目標；培英國中老舊廁所整修計畫為規劃設計中，預計9月26日進行第3次開標。

竹市府表示，建功國小向陽藝術館整建工程預計9月26日第3次開標，積極邀標中；茄苳國小校舍避雷設備採購案預計9月23日開標；竹光國中7年級戶外教育活動正規劃中。竹市各項工程推進中，將積極邀標，加速招標進度。

新竹 議員 高虹安

延伸閱讀

三鶯大橋擴建耗資23億元！工程歷經5年 預計明天全線通車

中央補助嘉市前瞻二期2場停車場工程後年完工 增加767格汽車位

扯！邱顯智揭社工師請特休5天 竟要回捐薪資給職代主管

錢康明頻爆去職內幕 藍質疑寫小說 綠批市長男友干政

相關新聞

智慧車格超便利桃園這3區已啟用 行動支付享5折優惠

為提供民眾即時路邊停車資訊及行動支付即時繳費服務，桃園市交通局推動路邊停車格智慧化開單，目前桃園、中壢及楊梅3區有共10...

桃園山豬湖生態親水園區二期擴至28公頃 今年底完工

桃園市水務局今天表示，大溪山豬湖生態親水園區二期加值計畫「大嵙崁地質公園計畫工程」面積擴大為28公頃，工程總經費約為80...

新竹市敬老愛心卡首創「農會也能刷」 1個月補助100點

新竹市長高虹安發現敬老愛心卡1年只有8%的點數被使用，今年逐步擴大敬老卡使用範圍，今天宣布到農會消費也可刷，每月最高可使...

抓住夏天尾！桃園玩水場域再增1處 預計10月中旬營運

桃園新屋有優美濱海風光，市府利用天然環境打造後湖溪親水園區，發展獨木舟、立式划槳等活動，1期改善工程已於今年8月中旬完工...

徐千晴為嗆記者鞠躬道歉 議員籲發言人勿過於傲慢

新竹市府發言人徐千晴昨天對1名記者回覆「今天問幾題了」等語，引發記者不滿，她上午在媒體鏡頭前鞠躬致歉。有新竹市議員認為，...

改善行人地獄桃園推小綠人燈 提早亮民眾看不懂？議員批

桃園市議會今天上午審查市府專案報告，交通局說明對策擺脫「行人地獄」避免形成人車爭道的亂象時，提案的市議員于北辰要求全市推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦