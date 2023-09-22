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新竹市敬老愛心卡首創「農會也能刷」 1個月補助100點

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天宣布敬老愛心卡到農會消費也可刷，每月最高可使用社福點數100點，並陪著長輩一起採買新鮮蔬果、米粉、國產雞蛋。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天宣布敬老愛心卡到農會消費也可刷，每月最高可使用社福點數100點，並陪著長輩一起採買新鮮蔬果、米粉、國產雞蛋。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安發現敬老愛心卡1年只有8%的點數被使用，今年逐步擴大敬老卡使用範圍，今天宣布到農會消費也可刷，每月最高可使用社福點數100點。高虹安還陪著長輩一起採買新鮮蔬果、米粉、國產雞蛋，並允諾會評估使用情形，研議是否再加碼。

新竹市社會處統計，截至今年8月竹市人口45萬5228人，65歲以上人口6萬6064人，但敬老卡持有者4萬7261人，占該人口群比例65%；近一步分析數據發現，敬老愛心卡多用在交通類，且去年實際使用敬老愛心卡金額占持卡者年度可使用金額僅8%。

高虹安上任後推動新竹市老幼共好、幸福友善的社會福利政策，其中針對「敬老愛心卡」即規畫各項擴大使用方案，繼今年暑假陸續開放國民運動中心場租及開放搭乘火車後，今天起再擴大開放於竹市農會消費，希望使用社福卡的新竹市民生活更便利。

竹市府社會處今天在新竹市農會安排敬老愛心卡政策起跑記者會，高虹安與長者在農會總幹事鍾祥銘陪同下，進入到農會直銷站採買，有各式新鮮蔬果、米粉，還有雞蛋等農特產品，高虹安特別推薦長輩到農會採購，這裡的販售的農特產品新鮮且安全。

彭姓老婦表示，自己雖然有敬老愛心卡，但是平常很少在用，知道敬老愛心卡可以到農會採買很開心，之前幾乎都到大菜市場買菜，也決定之後就近找農會採買雞蛋。

社會處長黃佳婷說，竹市府核發給長輩敬老卡與身障者的愛心卡（簡稱社福卡），每月補助600點，可搭乘公車客運、敬老愛心計程車，使用國民運動中心與公立游泳池以及搭乘台鐵；今天開辦擴大使用可於新竹市農會本會、民權與新興辦事處消費，預計10月底開放虎林、樹林與內湖辦事處，每月上限為社福點數100點，1點即1元。

社會處也說明，若在農會消費超過市府每月上限社福點數100點，由持卡者選擇使用電子錢包、現金、信用卡、街口、line pay等方式支付，長輩與身障朋友可購買蔬菜、水果、雞蛋、米、乾糧等民生用品，此外，社福卡補助點數無法購買酒類。

高虹安今天也特別感謝，悠遊卡股份有限公司、雷門數據服務股份有限公司、華特商業機器有限公司及竹市農會的積極配合，加快設置刷卡設備，讓長輩們能在中秋前夕開始使用社福卡點數購買農產品。敬老愛心卡詳情可洽新竹市政府社會處社會救助與老人福利科電話03-5352657。

新竹市長高虹安今天宣布敬老愛心卡到農會消費也可刷，每月最高可使用社福點數100點，並陪著長輩一起採買新鮮蔬果、米粉、國產雞蛋。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天宣布敬老愛心卡到農會消費也可刷，每月最高可使用社福點數100點，並陪著長輩一起採買新鮮蔬果、米粉、國產雞蛋。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天宣布敬老愛心卡到農會消費也可刷，每月最高可使用社福點數100點，並陪著長輩一起採買新鮮蔬果、米粉、國產雞蛋。記者張裕珍／攝影
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新竹市長高虹安今天宣布敬老愛心卡到農會消費也可刷，每月最高可使用社福點數100點，並陪著長輩一起採買新鮮蔬果、米粉、國產雞蛋。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天宣布敬老愛心卡到農會消費也可刷，每月最高可使用社福點數100點，並陪著長輩一起採買新鮮蔬果、米粉、國產雞蛋。記者張裕珍／攝影

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