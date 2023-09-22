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抓住夏天尾！桃園玩水場域再增1處 預計10月中旬營運

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋緊臨後湖溪的海岸，市府也規畫逐浪天梯計畫，將打造1條長約2公里的天然拋石護岸，工程預計11月可正式開工。圖／桃園市海管處提供
桃園新屋緊臨後湖溪的海岸，市府也規畫逐浪天梯計畫，將打造1條長約2公里的天然拋石護岸，工程預計11月可正式開工。圖／桃園市海管處提供

桃園新屋有優美濱海風光，市府利用天然環境打造後湖溪親水園區，發展獨木舟、立式划槳等活動，1期改善工程已於今年8月中旬完工驗收，目前正移由委託經營廠商大日開發有限公司進場裝修，預計10月中旬可營運，開幕相關優惠及措施尚在研擬中。

後湖溪位於永安漁港北岸，沿途自然生態豐富，早期作為農業灌溉的河道使用，是一處半封閉的寬闊海域，水面平靜安全非常適合發展水上運動。

後湖溪全長約1.3公里，過去幾乎未開發加上現有的步道設施都相當老舊，為了提升後湖溪親水園區的遊憩品質。桃園市海岸管理處改善工程分2期施作，第1期建置湖畔咖啡屋、親水觀景平台、獨木舟碼頭等設施，市府花費2900萬興建，工程於8月中旬完工驗收。

第2期設置堤頂自行車道、跳石廣場及設計中的能通往逐浪天梯的螃蟹跳石，及後湖溪整體清淤及危橋重建，工程目前尚在設計階段中，預計最快明年3月開工，經費預估6000萬元。

海管處表示，該經營廠商與桃園青年體驗學習園區相同，廠商目前規畫冬夏2季節不同形式親水活動，至於相關活動優惠尚在研擬中。

而市府也規畫逐浪天梯計畫，在緊臨後湖溪的海岸打造1條長約2公里的天然拋石護岸，並設置利用海浪拍打或海風吹拂所產生的動能，壓縮孔隙內的空氣，產生不同頻率的振動，能發出聲音的天籟海堤。

海管處說，逐浪天梯工程原經費預估1.9億，其中3805萬向經濟部水利署申請，目前尚待核定中，其餘1.3億元由中油、台電提供，因現場海堤危險，海管處調整發包策略將工程分成1、2期執行，第1期以中油、台電提供經費優先改善較危險護岸，工程已於今年9月18日決標，目前正辦理訂約及開工前協調會議等開工前置作業，預計11月可正式開工。第2期將再爭取經費挹注才會興建天籟海堤。

桃園新屋後湖溪親水園區，發展獨木舟、立式划槳等活動，1期改善工程湖畔咖啡屋已於今年8月中旬完工驗收，目前正移由委託經營廠商大日開發有限公司進場裝修，預計10月中旬可營運。圖／桃園市海管處提供
桃園新屋後湖溪親水園區，發展獨木舟、立式划槳等活動，1期改善工程湖畔咖啡屋已於今年8月中旬完工驗收，目前正移由委託經營廠商大日開發有限公司進場裝修，預計10月中旬可營運。圖／桃園市海管處提供
桃園新屋後湖溪親水園區，發展獨木舟、立式划槳等活動，1期改善工程水岸步道已於今年8月中旬完工驗收，目前正移由委託經營廠商大日開發有限公司進場裝修，預計10月中旬可營運。圖／桃園市海管處提供
桃園新屋後湖溪親水園區，發展獨木舟、立式划槳等活動，1期改善工程水岸步道已於今年8月中旬完工驗收，目前正移由委託經營廠商大日開發有限公司進場裝修，預計10月中旬可營運。圖／桃園市海管處提供

桃園 獨木舟

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