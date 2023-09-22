改善行人地獄桃園推小綠人燈 提早亮民眾看不懂？議員批

桃園市議會今天上午審查市府專案報告，交通局說明對策擺脫「行人地獄」避免形成人車爭道的亂象時，提案的市議員于北辰要求全市推動行人專用時相、行人綠燈提早時相。黃敬平議員指出府部分路口規畫行人綠燈提早時相，結果提早幾秒卻因為行人不清楚新措施，站在原地猶豫要不要過馬路；反而讓汽機車反而「占便宜」搶先過，交通單位的好意盡失。

黃敬平提出8月考察日本心得，認為可以參考日本在路口班馬線人行道這端，掛著「步車分離信號」和號誌，讓車輛更清楚要禮讓行人。市府也可以在路口設置「行人綠燈提早時相」、「行人專用時相」之類的告示牌，規範駕駛人養成禮讓行人的習慣，不要只顧著推出新措施卻不宣導，讓行人、駕駛人一頭霧水。市議員許家睿、黃崇真、陳雅倫、黃瓊慧、李宗豪、彭俊豪、陳美梅、錢龍、舒翠玲、謝美英等藍、綠、無黨籍議員都關心「行人地獄」改善問題。

黃敬平說，市政府已經有24個路口實施行人專用時相，交通局有去看過實地考察嗎？新措施沒有好好宣傳，出現行人不敢先過馬路的情形，要檢討和選則示範路口，他建議中壢火車站前中正路幾個路口包括建國、復興、延平路口、延平康樂路口都可以試辦，設置一目了然的告示牌。

交通局長張新福表示，他觀察過桃園區文中路、正光街口行人道綠燈如果提早亮5秒，一般行人可以走過一個車道，減少人車爭道的情形，但是也要考量長者走的慢，會提早亮7至10秒。黃敬平強調親眼看見行人綠燈提早時向亮小綠人燈亮，行人卻停下來會不會轉彎車過來，這時候反而被車輛搶先過，所以說要掛出告示牌加強規範。

去年12月初，台灣被國外媒體形容是「行人地獄」，交通局提改善對策時，考量部分路口常有行人與轉向車產生交織衝突情形，至今年9月5日已經在24處路口實施行人專用時相，包含運輸場站、商圈、醫院及學校附近。實施行人專用時相係須考慮路口路幅寬度、行人交通量、轉向交通量等條件，並計算實施前後對路口服務水準（延滯時間）指標的變化情形，評估是否適合實施。

另外，目前採取行人綠燈提早5至10秒亮啟的行人綠燈早開時相，同樣達到人車分流效果，保障行人通行安全並提升路口紓解效率，已於172處路口設置。預計今年底前，全市完成至少50處行人專用時相路口、至少200處行人綠燈早開時相路口，以維護行人通行安全。