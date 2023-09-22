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拱天宮慶祝建廟160周年 中秋3天連假邀大家看熱鬧！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主任委員洪文華等眾多貴賓，上午出席記者會共同邀請信徒團聚白沙屯，中秋慶團圓、看鬧熱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主任委員洪文華等眾多貴賓，上午出席記者會共同邀請信徒團聚白沙屯，中秋慶團圓、看鬧熱。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝建廟160周年，將在9/29至10/1將舉辦為期三天的文化饗宴，廟方與苗栗縣政府今天上午舉辦「慈暉映沙墩」系列活動記者會，苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主任委員洪文華等眾多貴賓出席，共同邀請信徒團聚白沙屯，中秋慶團圓、看鬧熱！

拱天宮建廟160周年活動將自29日中秋節當天起一連三天展開，將以拱天宮為中心，串連周邊廟宇，邀請國家級藝文團隊，形成四大活動場域，廣邀信眾共同齊聚歡慶。

拱天宮第二停車場舞台區以《薪傳歌仔戲劇團》做為首場，帶領觀眾欣賞傳統曲藝；活動第二日由豪記唱片歌手，翁立友、陳隨意、張秀卿、林姍等多位重量級卡司陣容，讓觀眾回顧經典台語歌曲風華；活動最後一日則由《蘋果劇團》帶來充滿歡笑的兒童劇，鼓勵全家大小共同參與拱天宮盛事，透過戲劇學習，更藉由廟宇活動延續台灣傳統文化信仰。

宮慶期間除了舞台區的精彩演出以外，紅壇區也有壯三新涼樂團、汾雅齋南管樂團、合和藝苑、弘宛然布袋戲團等國寶級藝文團體演出；五雲宮及天德宮廟埕區更有胖卡餐車、農特產市集、街頭藝人及在地團體演出；另拱天宮也安排有祈安法會，為所有信眾祈福。想知道更多資訊，請鎖定「白沙屯拱天宮」官方臉書粉絲團與IG。

白沙屯 中秋節 鍾東錦 街頭藝人

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