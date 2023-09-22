進口雞蛋疑慮 新竹縣稽查至今未發現不合規業者
近日國內因進口雞蛋有過期疑慮引發輿論，為確保民眾食安，新竹縣衛生局成立稽查小組啟動稽查，截至昨晚為止已查核76家店家共227件蛋品，其中包含7件液蛋，都未發現蛋品標示不符合規定者。縣長楊文科再次強調「不讓壞蛋在新竹縣出現」。
楊文科表示，守護縣民食安刻不容緩，新竹縣衛生局稽查小組連日來每天進行蛋品稽查，全力保障縣民飲食安全。新竹縣衛生局長殷東成表示，每天最新稽查結果都已公布在衛生局網站供民眾查閱。
殷東成指出，為確保市售蛋品流通安全，衛生局將持續於各販售通路、餐飲及烘焙業者查核蛋品標示，提醒業者一定要落實法規規定，同時相關稽查情形會公布於衛生局網站，並每日更新稽查結果供民眾查詢。
民眾只要進入衛生局網站後，點選「查詢專區」，再依序選擇新竹縣政府衛生局業務專區、食品藥物業務、食品安全衛生抽驗、新竹縣雞蛋來源標示稽查，就可直接查閱。
新竹縣府表示，稽查人員持續每天針對縣內大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、傳統市場、早餐店、烘焙業、餐飲業等處稽查。截至昨晚為止，累計查核76家，蛋品查核227件，標示均符合規定。
衛生局表示，查核重點項目除加強查核蛋源原產地，也包含是否正確標示品名、原產地（國）、有效日期、負責廠商等。衛生局昨也配合食品藥物管理署後市場抽驗計畫，完成超市雞蛋抽驗共4件，檢驗動物用藥殘留情形，為縣民食用蛋品安全把關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言