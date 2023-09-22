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進口雞蛋疑慮 新竹縣稽查至今未發現不合規業者

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣衛生局稽查小組持續在各蛋品通路稽查，確保民眾食品安全。圖／竹縣府提供
新竹縣衛生局稽查小組持續在各蛋品通路稽查，確保民眾食品安全。圖／竹縣府提供

近日國內因進口雞蛋有過期疑慮引發輿論，為確保民眾食安，新竹縣衛生局成立稽查小組啟動稽查，截至昨晚為止已查核76家店家共227件蛋品，其中包含7件液蛋，都未發現蛋品標示不符合規定者。縣長楊文科再次強調「不讓壞蛋在新竹縣出現」。

楊文科表示，守護縣民食安刻不容緩，新竹縣衛生局稽查小組連日來每天進行蛋品稽查，全力保障縣民飲食安全。新竹縣衛生局長殷東成表示，每天最新稽查結果都已公布在衛生局網站供民眾查閱。

殷東成指出，為確保市售蛋品流通安全，衛生局將持續於各販售通路、餐飲及烘焙業者查核蛋品標示，提醒業者一定要落實法規規定，同時相關稽查情形會公布於衛生局網站，並每日更新稽查結果供民眾查詢。

民眾只要進入衛生局網站後，點選「查詢專區」，再依序選擇新竹縣政府衛生局業務專區、食品藥物業務、食品安全衛生抽驗、新竹縣雞蛋來源標示稽查，就可直接查閱。

新竹縣府表示，稽查人員持續每天針對縣內大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、傳統市場、早餐店、烘焙業、餐飲業等處稽查。截至昨晚為止，累計查核76家，蛋品查核227件，標示均符合規定。

 衛生局表示，查核重點項目除加強查核蛋源原產地，也包含是否正確標示品名、原產地（國）、有效日期、負責廠商等。衛生局昨也配合食品藥物管理署後市場抽驗計畫，完成超市雞蛋抽驗共4件，檢驗動物用藥殘留情形，為縣民食用蛋品安全把關。

食安 雞蛋 液蛋

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