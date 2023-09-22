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高虹安新聞多 竹市發言人反問記者「問幾題了」 今晨道歉

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府發言人徐千晴。圖／取自徐千晴臉書
新竹市政府發言人徐千晴。圖／取自徐千晴臉書

新竹市長高虹安近日新聞不斷，有平面媒體記者向市府發言人詢問市府回應，未料卻反而被發言人徐千晴致電反問「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」等，引起媒體不滿。徐千晴今天早上在竹市府媒體群組道歉，表示跟記者朋友發言不當，將虛心檢討、深自反省。

曾擔任民眾黨發言人的徐千晴去年在市長選舉期間，就擔任高虹安競選辦公室發言人，今年6月在高虹安延攬之下進入市府工作，擔任新竹市政府發言人；原本徐千晴還與施淑婷搭檔發言人，在9月11日施淑婷升任民政處長後，徐千晴為市府單一對外發言窗口，角色格外重要。

由於近日高虹安與市府新聞事件多，包括搭名車、住豪宅與都更重劃案等爭議討論不斷，昨天又有名嘴爆出都更案環評委員疑似沒有利益迴避問題，還有市府公文外洩等狀況。有平面媒體記者反映，其依循長官指示詢問市府回應，卻得到發言人徐千晴打電話回嗆。

該名記者昨晚7點多在市府媒體Line群組寫道，徐千晴當時反問「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」、「不能統一一下嗎」等；讓他不解，「請教徐發言人的說法是否代表新竹市政府發言？」「未來是否要規定記者一天只能問幾個問題？」「或者徐發言人每天統一公告有哪些問題可以問？」

市府行政處長吳皇昇出面緩頰，致歉表示發言人無心之過，請見諒。最近真的非常辛苦，所有媒體朋友們也是很辛苦，大家都希望工作順利。相互聯繫過程中，言語或有冒犯，絕對無意也無心，「對此誠摯代表致歉，真的非常抱歉，請見諒，日後改進。」

徐千晴今天早上6點多也在媒體群組道歉，表示「感謝大家的指教，最近事情特別多，很抱歉對一起共事的記者朋友發言不當，我將虛心檢討、深自反省。再次表達我的歉意。」

新竹市政府發言人徐千晴今天早上6點多在媒體群組致歉，表示將虛心檢討。圖／擷取自「新竹市政府新聞科與媒體聯繫群組」Line群組
新竹市政府發言人徐千晴今天早上6點多在媒體群組致歉，表示將虛心檢討。圖／擷取自「新竹市政府新聞科與媒體聯繫群組」Line群組

徐千晴 高虹安 都更

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