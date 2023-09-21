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桃園企業聯合會7周年 張善政：攜手智慧科技深化產業

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
世外桃源文教公益基金會贈909個多功能快煮鍋給經濟弱勢家庭。圖／桃園市政府新聞處提供
世外桃源文教公益基金會贈909個多功能快煮鍋給經濟弱勢家庭。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今晚出席「桃園企業聯合會七週年慶暨會員大會」，致詞時指出桃園的產業表現一向非常亮眼，其中絕大部分的貢獻來自於桃園企業聯合會的成員及相關產業供應鏈，聯合會成立7周年，期待未來繼續發揮領頭羊的角色，也感謝長期與市府合作無間，共同促進桃園產業發展，引領桃園經濟往前衝。

張善政說，桃園企業聯合會2016年成立，協助匯集企業界的聲音反映給市府或中央，也連結企業力量經驗傳承，成為互利互惠及資源整合的平台，市府計畫大力開拓智慧科技，期待與桃園企業聯合會攜手合作，將智慧科技深化到桃園各個產業，讓桃園的產業進一步提升。

桃園企業聯合會捐助成立的世外桃源文教公益基金會，由執行長呂雅蕙代表基金會捐贈市價逾80萬元，共計909個多功能快煮鍋扶助弱勢。張善政表示，中秋將近，許多公益團體捐贈米、麵等食材，但許多家庭也缺乏烹煮食物的家電，感謝世外桃源基金會長期熱心公益，用心瞭解弱勢家庭的需要，雪中送炭，市府一定會善加利用公益資源，後續透過社會局安家實物銀行媒合發放給需要的家戶。

行政院副院長鄭文燦、立法委員張育美（聯合會副理事長）、萬美玲、民眾黨主席柯文哲與市府團隊6位局長也到場，桃園企業聯合會理事長陳進財（穩懋半導體董事長）熱情接待，多位工商企業代表也到場祝賀。

張善政率市府團隊參加桃園企業聯合會7周年慶。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政率市府團隊參加桃園企業聯合會7周年慶。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政感謝桃園企業聯合會長期與市府合作促進桃園產業發展。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政感謝桃園企業聯合會長期與市府合作促進桃園產業發展。圖／桃園市政府新聞處提供

張善政 食材

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