議員質疑個別都更核定快 竹市府稱依規審查辦理

綠黨新竹市議員劉崇顯今天說，中華段某地號的都市更新事業計畫案耗時2年多才完成核定，反觀昇益開發在民主段的都更案僅花約1年1個月就完成，市府核定速度不得不讓人質疑。

新竹市府回應，民主段為地主100%同意合建都更案，花了1年多為相關都更案平均值。此外，高虹安任內未核定任何自辦都更，現任市府依規審查及辦理，並無「速審速決」情事，高虹安也未介入或干涉公務人員依法行政，呼籲有心人士勿捕風捉影。

新竹市長高虹安遭質疑上任後重啟並加速辦理多件都更及重劃案，包括重啟新竹市光復段的寡婦樓都更案、水源農村社區土地重劃案，以及加速通過昇益開發於民主段的都更案。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，新竹市的都更案會有都市設計及土地使用開發許可審議委員會、都更及爭議處理審議會、環評審查委員會，所有細節需經過3個委員會審議通過才能進到下一步，往往要很長時間。

楊玲宜說，寡婦樓都更因有爭議需釐清，前新竹市長林智堅任內暫緩辦理，高虹安上任後重啟，市府卻未解釋原因。

至於水源農村社區土地重劃，楊玲宜指出，前市府因要將此案納入頭前溪整體都市計畫的發展規劃，請重劃會暫緩辦理，希望能以公辦都更為優先，但高虹安未解釋為何讓水源重劃案重啟、單獨開發。

綠黨新竹市議員劉崇顯表示，以新竹市東區中華段某地號的都市更新事業計畫案為例，從自辦事業計畫公聽會開始，到提送事業計畫核定，約耗時2年，過程歷經建商補正2次事業計畫、召開多次審議委員會等。

劉崇顯說，反觀昇益開發在民主段的都更案，前後只花1年左右就完成程序，確實較相關都更案件還要快速就被核定。