中壢無障礙斜坡一區兩制 遭疑畫貧窮線

「以人為本」的交通安全意識抬頭，不過有民眾發現，桃園市中壢區精華住宅、商業區的六和路人行道上有無障礙斜坡，而隔一條路口的新生路上卻付之闕如，批評市府在規畫時是分了貧窮線？桃園市養護工程處回應，預計10月初會勘討論如何改善。

中壢六和路、新生路為精華鬧區，鄰近SOGO百貨、威尼斯影城及中壢區公所等，加上周邊住宅密集，平日假日人潮不少。不過有民眾發現，六和路是無障礙人行步道，近路口處都有斜坡，不過來到了新生路卻是障礙滿滿，人行道及道路有落差「不懂市府在規畫時是有分貧窮線嗎？」

無障礙設施落差大 桃園市中壢區六和路上的人行道設有無障礙斜坡，但隔一條路的新生路上卻沒有（圖），行人用路有落差。記者翁唯真／攝影

當地金華里長謝岩介說，10多年前就讓六和路機車退出騎樓，無障礙斜坡也完善，不過新生路上各建商興建大樓各自退縮並設人行道，無統一無障礙斜坡，會協助徵詢各社區意見，完善人行空間。

中壢區長李日強也認為，中壢SOGO周邊商家非常多，不過新生路上的人行道的確有高低落差，加上往來人潮多，附近又有住戶會推娃娃車或者輪椅等需求，若能設無障礙坡道，會有不小幫助。

市府養護工程處回應，環北路至九和二街上約500公尺新生路段，因該處人行道為建商大樓退縮所興建人行道，屬私人土地；因民眾有需求，排定10月4日會勘，朝改善各路口無障礙斜坡為主。