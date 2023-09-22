社工特休被迫回捐薪資 立委促查

時代力量立委邱顯智昨天開記者會，揭露新竹市政府社會處家暴中心委託單位「桃園市助人專業促進協會」社工請5天特休，竟被迫回捐6155元薪資，轉帳給職代的主管個人戶頭，認為此舉已違反勞基法，並要求市府社會處調查釐清，若屬實應補強懲罰機制，將無良雇主剔除申請補助資格。

社會處回應，市政府委託的桃園市助人專業促進協會在2021年疑有社工人員薪資回捐事件，18日獲報後啟動調查，要求提供敘薪、管理、福利制度等相關資料，勞工處也同步啟動勞動檢查釐清。

社會處指出，市府社福方案委託契約規定參考衛生福利部推展社會福利補助作業要點訂定，如發現受託單位有薪資未全額給付或薪資回捐者，經限期改善未改善或再經查獲者，2年內不再委託。

邱顯智與市議員蔡惠婷昨會同受害社工師開記者會，並拿出「社工A」2021年9月27日至10月1日請假單，該社工當時請特休5天，被協會要求拿出依照薪資比例5天計算的6155元，並得轉帳給職代的主管，凸顯社工界薪資回捐手法不斷變形。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南說，2020年蔡英文總統宣布實施社工薪資制度以來，中央多次發文要求承接委託標案與申請補助方案的民間社福組織要核實給付社工薪資，但「防君子難防小人」，請特休回捐薪資前所未聞，「公積金已經不算什麼了，只有社工可以超越社工」。