竹市和平路現天坑 建商被勒令停工

新竹市和平路20巷昨下午驚見「天坑」，市府獲報到場，確認是和平路某建案工地施工造成緊鄰道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，導致地層下陷，多名民代要求強化安全檢測。市長高虹安昨要求建商務必盡速完成改善，市府並勒令承造人立即停工、依法裁處，改善完成無虞才能復工。

市府表示，昨下午13時35分多消防局受理和平路出現道路地基下陷，還伴隨瓦斯異味，相關單位都獲報搶修；由於近期接連發生竹北天坑、基泰大直工地事故，和平路附近居民也人心惶惶。

時代力量立委邱顯智、市議員林彥甫說，要求建商確保相關支撐，才能復工，也希望安全檢測頻率從1周2次至每天1次，國民黨市議員黃美慧也認為，未來須全面將瓦斯及自來水管線更新，同時須在工地周邊建築安裝警示裝置，確保居民安全。

市府指出，該建案工地下挖到地下3樓，依規有施打預壘樁及擋水樁，但疑似為基地內側開挖後，造成基地外側道路內部土壤位移，連帶造成自來水管線破裂，沖刷土壤泥沙後再造成地層下陷、瓦斯管線破裂。

市府指出，已要求建商改善期間每日需以儀器監測周邊民宅有無傾斜情形，後續也將持續觀察自來水管是否還有造成洩漏。

由於施工造成地層下陷，都發處將依建築法89條勒令停工，並針對起造人、承造人、監造人先進行裁罰各3萬元，並視後續情況再行論處。