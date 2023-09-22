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竹市和平路現天坑 建商被勒令停工

聯合報／ 記者郭政芬張裕珍／新竹報導
新竹市和平路昨天發生某建案工地施工期間造成基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成地層輕微下陷，市府相關單位獲報到場了解。圖／竹市府提供
新竹市和平路昨天發生某建案工地施工期間造成基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成地層輕微下陷，市府相關單位獲報到場了解。圖／竹市府提供

新竹市和平路20巷昨下午驚見「天坑」，市府獲報到場，確認是和平路某建案工地施工造成緊鄰道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，導致地層下陷，多名民代要求強化安全檢測。市長高虹安昨要求建商務必盡速完成改善，市府並勒令承造人立即停工、依法裁處，改善完成無虞才能復工。

市府表示，昨下午13時35分多消防局受理和平路出現道路地基下陷，還伴隨瓦斯異味，相關單位都獲報搶修；由於近期接連發生竹北天坑、基泰大直工地事故，和平路附近居民也人心惶惶。

時代力量立委邱顯智、市議員林彥甫說，要求建商確保相關支撐，才能復工，也希望安全檢測頻率從1周2次至每天1次，國民黨市議員黃美慧也認為，未來須全面將瓦斯及自來水管線更新，同時須在工地周邊建築安裝警示裝置，確保居民安全。

市府指出，該建案工地下挖到地下3樓，依規有施打預壘樁及擋水樁，但疑似為基地內側開挖後，造成基地外側道路內部土壤位移，連帶造成自來水管線破裂，沖刷土壤泥沙後再造成地層下陷、瓦斯管線破裂。

市府指出，已要求建商改善期間每日需以儀器監測周邊民宅有無傾斜情形，後續也將持續觀察自來水管是否還有造成洩漏。

由於施工造成地層下陷，都發處將依建築法89條勒令停工，並針對起造人、承造人、監造人先進行裁罰各3萬元，並視後續情況再行論處。

地層下陷 天坑 議員

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