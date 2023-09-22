反龍科擴徵內訌 90人另組自救會

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫引發居民反對徵收抗爭，竹科管理局日前決議剔除南側密集住宅區後，未料又引起南側住宅區外的住戶近90人不滿，再度成立自救會；自救會代表張貴有昨強調感到有被剝奪感，最終訴求是要求竹科管理局撤案、重新選址。

竹科管理局副局長陳淑珠回應，10月第二次公聽會將再與居民溝通、取得共識，希望讓居民理解計畫。科管局也強調，徵收作業絕不會那麼快進行，科管局仍須經由取得居民共識後，著手現勘丈量、環評審查等作業流程，後續才會真正展開徵收作業。

因應台積電擴廠需求，行政院去年核定龍潭科學園區第3期擴大徵收土地徵收計畫和徵收158.59公頃土地，其中88％私人土地，包括南側住宅區和其他散居約150戶反對龍科擴大徵地案抗爭。

由於竹科管理局日前決議排除南側密集住宅區，又引發南側住宅區外的住戶反彈，因為當地長輩多，還有廖、魏、徐、吳家百年老宅、公廳在此。

自救會代表張貴有說，竹科沒有興辦事業計畫先開公聽會啟動徵收，不合法徵收亦不符合公益、必要性及合理性，請科管局重選址，盤點現有閒置工業用地，而不是開輾平百年古厝、公廳。

市議員張肇良認為，既然南側社區剔除，他建議徵收範圍將聖亭路邊退縮30公尺，德龍國小遷校後校地、安置住宅區移至梅龍路左側393巷地區。市議員徐玉樹認為，未來徵地涉及德龍國小遷校及安置居住區，市府要積極爭取居民補償，讓居民開心離開。

地政局指出，將通知科管局在10月第二次公聽會前，善盡溝通、先求共識，市府將等科管局重新確定徵收範圍及取得地方共識，再查估協議價購，最快2027年初完成龍科擴大用地取得。