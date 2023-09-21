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隔一條路兩樣情…人行道「障礙滿滿」被批畫貧窮線 桃園養工處回應
交通以人為本意識抬頭，行人走在路上是否足夠安全，人行道有無無障礙設施，都逐漸被大眾檢視，不過有民眾發現，桃園中壢六合路上的人行道上有無障礙斜坡，而隔一條路的新生路上卻沒有，讓人覺得差一條路卻障礙滿滿。桃園市養護工程處回應，預計10月初會勘討論。
桃園中壢六合路、新生路為海華商圈，鄰近SOGO百貨、威尼斯影城及中壢區公所等，加上周邊住宅，平日假日都頗有人潮，不過有民眾發現，六合路是無障礙人行步道，馬路都有斜坡，不過新生路就是障礙滿滿，人行道及道路有落差「不懂市府在規畫時是有分貧窮線嗎？」
養護工程處回應，環北路至九和二街上這段約500公尺新生路段，因該處人行道為建商大樓退縮所興建人行道，屬於私人土地，不過民眾有需求，因此排定10月4日前往會勘。
養工處說，不過因該路段私人土地下有停車場，若整條人行道重新改善，恐會讓地下停車場有漏水疑慮，因此會朝改善各路口無障礙斜坡為主，不過詳細改善情況仍待會勘討論。
養工處指出，一般私人土地改善會牽涉到產權問題，因此都需要再多加協調，而公部門也不會每項都會由市府出錢改善，還是會是各地方會勘情況決定。
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