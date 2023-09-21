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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

竹市策展人培力計畫開展 疫後領略未曾見過的路邊風景

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市文化基金會與台灣應用材料公司攜手推動的「策展人培力計畫」邁入第二屆，共策劃5組藝術家與新竹市文化局7位典藏藝術家的作品。圖／市府提供
新竹市文化基金會與台灣應用材料公司攜手推動的「策展人培力計畫」邁入第二屆，共策劃5組藝術家與新竹市文化局7位典藏藝術家的作品。圖／市府提供

新竹市文化基金會與台灣應用材料公司攜手推動的「策展人培力計畫」邁入第二屆，今年獲選提案為《棲居：關於路邊的風景與我們》，共策劃5組藝術家與新竹市文化局7位典藏藝術家的作品，即日起至12月3日於新竹市美術館展出，歡迎民眾踴躍觀展。

新竹市政府秘書長張治祥今天出席開幕記者會，她指出，市長高虹安秉持「美感新竹」施政策略，第二屆「策展人培力計畫」在台灣應材支持下，不僅補助金額提高，培力課程也更紮實，充分鼓勵策展新銳展現專業能量。今年除了原有的工作坊外，更增設導師制的共創營，使策展培力內容更完整；同時也邀請陽明交大學生的參與，透過資源整合，使竹市藝術文化發展更加蓬勃。

文化局代理局長李欣耀指出，本次獲選的策展提案以路邊的風景做為主題，期待透過展覽喚起每個人在生活中的感知能力，領略那些曾經看過卻未曾見過的風景，符合美術館年度總策展議題「隱微的力量」。本展作品創作年代橫跨近一世紀，包含繪畫、錄像、裝置等多元類型，期望透過不同時代藝術家走進、觀看風景的方式，探討外部景觀中的內面風景。

台灣應材幕僚長陸藍珠表示，台灣應材長期關注新竹市藝文發展，透過今年再次挹注資源提供具潛力之策展人才展現專業量能，期待「策展人培力計畫」藉由資源整合的形式，持續不輟地促進新竹藝文豐碩的創作成果。

策展人紀心怡表示，本展源於疫情期間的居家經驗，嚴格的防疫規定雖然造成行動的受限，卻也讓人們在有限、緩慢的步調中，重新將目光轉向日常生活，並在看似微不足道的風景中得到新的啟發。

策展人魏榮達說，作品包含甫獲總統文化獎的藝術家張徐展，以紙糊的卑微小動物與停格動畫描寫和死亡錯身的經驗，辯證關於存在的思考；藝術團隊「你哥影視社」透過泰籍移工的貼身記錄與視角，展現台灣人既熟悉又陌生的日常光景。

藝術家李若玫描繪都市中常見的大王椰子樹，她將個人的內在情感投射其中，也從植物角度觀看城市的歷史；而藝術家楊季涓的大型電線桿裝置作品，更引導觀眾的身體感走入一座城市的記憶之中；擅長捕捉在地聲響的藝術家劉致宏，則帶來全新的新竹聲音地誌創作，與前輩藝術家曾觀看過的竹塹城並陳而語，發生有機的跨時空對話。

即日起至12月3日於新竹市美術館展出，歡迎民眾踴躍觀展。圖／市府提供
即日起至12月3日於新竹市美術館展出，歡迎民眾踴躍觀展。圖／市府提供
藝術家黃銘祝介紹其作品〈城隍廟〉。圖／市府提供
藝術家黃銘祝介紹其作品〈城隍廟〉。圖／市府提供

新竹 藝術家 美術館 陽明交大 高虹安 大學生

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