竹市策展人培力計畫開展 疫後領略未曾見過的路邊風景

新竹市文化基金會與台灣應用材料公司攜手推動的「策展人培力計畫」邁入第二屆，今年獲選提案為《棲居：關於路邊的風景與我們》，共策劃5組藝術家與新竹市文化局7位典藏藝術家的作品，即日起至12月3日於新竹市美術館展出，歡迎民眾踴躍觀展。

新竹市政府秘書長張治祥今天出席開幕記者會，她指出，市長高虹安秉持「美感新竹」施政策略，第二屆「策展人培力計畫」在台灣應材支持下，不僅補助金額提高，培力課程也更紮實，充分鼓勵策展新銳展現專業能量。今年除了原有的工作坊外，更增設導師制的共創營，使策展培力內容更完整；同時也邀請陽明交大學生的參與，透過資源整合，使竹市藝術文化發展更加蓬勃。

文化局代理局長李欣耀指出，本次獲選的策展提案以路邊的風景做為主題，期待透過展覽喚起每個人在生活中的感知能力，領略那些曾經看過卻未曾見過的風景，符合美術館年度總策展議題「隱微的力量」。本展作品創作年代橫跨近一世紀，包含繪畫、錄像、裝置等多元類型，期望透過不同時代藝術家走進、觀看風景的方式，探討外部景觀中的內面風景。

台灣應材幕僚長陸藍珠表示，台灣應材長期關注新竹市藝文發展，透過今年再次挹注資源提供具潛力之策展人才展現專業量能，期待「策展人培力計畫」藉由資源整合的形式，持續不輟地促進新竹藝文豐碩的創作成果。

策展人紀心怡表示，本展源於疫情期間的居家經驗，嚴格的防疫規定雖然造成行動的受限，卻也讓人們在有限、緩慢的步調中，重新將目光轉向日常生活，並在看似微不足道的風景中得到新的啟發。

策展人魏榮達說，作品包含甫獲總統文化獎的藝術家張徐展，以紙糊的卑微小動物與停格動畫描寫和死亡錯身的經驗，辯證關於存在的思考；藝術團隊「你哥影視社」透過泰籍移工的貼身記錄與視角，展現台灣人既熟悉又陌生的日常光景。