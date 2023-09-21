快訊

亞運足球／秦文彥建功進球 中華隊奪暌違65年首勝

桃園航空城工程明年2月可配地點交？議員批又在糊弄

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
游吾和議員關心航空城開發案民眾什麼時候可以重建家園。圖／桃園市議會質詢畫面
游吾和議員關心航空城開發案民眾什麼時候可以重建家園。圖／桃園市議會質詢畫面

桃園市議會臨時會今天排訂市府專案報告議程，游吾和議員質詢航空城開發工程113年10月底前是否會全面動工？何時可以完成徵收戶配地？並抨擊中央和地方政府一直在糊弄拆遷戶，工程延宕卻不談後續的補償配套措施，才會有9月16日大園區竹圍街上的抗爭。游吾和質詢時還交給副市長王明鉅抗爭民眾的陳情書，強調到中央抗爭後，就回到地方督促履行「先建後拆」的政策。

游吾和質詢時因為涉及地政局、工務局各自的業務，加上質詢時市府官員會錯意，工務局長汪在宙答詢表示113年2月可以交地，等拆遷戶搬走後預計113年10月拆遷區可以全面施工，116年底完成的開發工程。游吾和追問配地的拆遷戶什麼時候可以蓋房子？意思是市府何時可以完成點交和蓋房子重建家園？汪在宙答詢「不是我幫民眾蓋房子」，意指不知道民眾何時會蓋房子，引來游批糊弄，汪連忙說「真的是這樣子啦」。

游吾和會後說明，他原本要市府明確給答案民眾何時能重建家園，並質疑汪在宙113年2月能完成點交的說法，因為過程一直延宕，所以質詢時要再確認，要求如果明年2月能點交，至少要再給兩年的期限讓民眾蓋房子、能入住後再搬遷。汪在宙重申目前航空城開發工程116年底完成的目標不變，開發工程不像蓋房子要一樓蓋完才能蓋二樓，可以做的區域會先做。

游吾和強調，區段徵收所有財務屬自償性政府不用出一毛錢，等於所有費用都是徵收戶出，因此徵收要公平，現在評點未調高就很不公平，連拆遷獎勵辦法也引來民眾不滿，航空城開發區現在還沒搬走的民眾除非外面有房子，不然都不願意搬，大家要等到配地可以蓋房子蓋好，還有安置住宅可以入住，才會搬遷，這是最主要的訴求，給果工程一直推動，眼見馬上就要在還有人住的地點堆放大量土方，民眾的權益都不管，「向政府反映說難聽就像狗吠火車」，這就是為什麼會16日當天要抗爭的主因之一。

房子 航空城 區段徵收 桃園

延伸閱讀

推動人本交通環境 嘉義市興業西路人車行空間改造

地面破裂、積水 萬大魚類中繼市場修繕動工

鹿耳門溪淤沙蚵農的痛 南市府爭取前瞻5千萬元改善

台水花5.71億膠管換鐵管 要讓高雄民眾有感

相關新聞

桃市議會火藥味濃 藍綠互控鄭文燦、張善政行政不中立

桃園市議會今天進行第3屆第4、5次臨時會，民進黨團多名議員質疑市長張善政與市府團隊幫國民黨總統及立委參選人輔選，違反行政...

新竹市驚傳天坑 和平路20巷路面塌陷冒大洞 居民憂心

新竹市和平路20巷今天下午突然出現天坑，約有一輛車的面積，由於近期傳出基泰大直事故工地和竹北天坑，新竹市的天坑事件也造成...

白沙屯拱天宮中秋舉辦建廟160周年活動 警方交管措施出爐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮建廟160周年「慈暉映沙墩」系列活動，即將登場，預期會吸引大批進香遊客湧入，當地警方為有效疏解人...

模擬老化 苗栗大學生逛市場「卡卡的」喊：無障礙環境很重要

苗栗縣國立聯合大學建築系學生今天模擬老化到苗栗市北苗有零售市場出任務，體驗視力、聽力變差，及四肢不靈活，逛市場變得卡卡的...

竹市秘書長指高虹安不熟悉業務 市府發言人：專業分工

新竹市長高虹安近日深陷都更、土開案等風波，市府秘書長張治祥昨天會同多名局處長開記者會還原相關案件時間序，並提及市長高虹安...

竹東提歷史文化路徑計畫 擬比照高雄駁二打造在地特色

竹東鎮公所為了再造竹東鎮觀光與產業榮景，提出「竹東歷史文化路徑計畫」，爭取地方及中央預算，規畫以林務局竹東出張所為核心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦