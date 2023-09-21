桃園航空城工程明年2月可配地點交？議員批又在糊弄

桃園市議會臨時會今天排訂市府專案報告議程，游吾和議員質詢航空城開發工程113年10月底前是否會全面動工？何時可以完成徵收戶配地？並抨擊中央和地方政府一直在糊弄拆遷戶，工程延宕卻不談後續的補償配套措施，才會有9月16日大園區竹圍街上的抗爭。游吾和質詢時還交給副市長王明鉅抗爭民眾的陳情書，強調到中央抗爭後，就回到地方督促履行「先建後拆」的政策。

游吾和質詢時因為涉及地政局、工務局各自的業務，加上質詢時市府官員會錯意，工務局長汪在宙答詢表示113年2月可以交地，等拆遷戶搬走後預計113年10月拆遷區可以全面施工，116年底完成的開發工程。游吾和追問配地的拆遷戶什麼時候可以蓋房子？意思是市府何時可以完成點交和蓋房子重建家園？汪在宙答詢「不是我幫民眾蓋房子」，意指不知道民眾何時會蓋房子，引來游批糊弄，汪連忙說「真的是這樣子啦」。

游吾和會後說明，他原本要市府明確給答案民眾何時能重建家園，並質疑汪在宙113年2月能完成點交的說法，因為過程一直延宕，所以質詢時要再確認，要求如果明年2月能點交，至少要再給兩年的期限讓民眾蓋房子、能入住後再搬遷。汪在宙重申目前航空城開發工程116年底完成的目標不變，開發工程不像蓋房子要一樓蓋完才能蓋二樓，可以做的區域會先做。

游吾和強調，區段徵收所有財務屬自償性政府不用出一毛錢，等於所有費用都是徵收戶出，因此徵收要公平，現在評點未調高就很不公平，連拆遷獎勵辦法也引來民眾不滿，航空城開發區現在還沒搬走的民眾除非外面有房子，不然都不願意搬，大家要等到配地可以蓋房子蓋好，還有安置住宅可以入住，才會搬遷，這是最主要的訴求，給果工程一直推動，眼見馬上就要在還有人住的地點堆放大量土方，民眾的權益都不管，「向政府反映說難聽就像狗吠火車」，這就是為什麼會16日當天要抗爭的主因之一。