白沙屯拱天宮中秋舉辦建廟160周年活動 警方交管措施出爐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮建廟160周年「慈暉映沙墩」系列活動，即將登場，預期會吸引大批進香遊客湧入，當地警方為有效疏解人潮、車潮壅塞問題，將從9月23日起至10月1日，每天上午7點至下午6點採部分路段實施交通管制。

通霄警分局表示，為因應「白沙屯拱天宮建廟160周年-慈暉映沙墩」活動的進香人、車潮，規畫相關交通疏導管制措施，管制時間為9月23日起至10月1日22時止，視人車潮狀況提前或延後。

管制範圍有通霄鎮白東里海堤路(防汛道路)至新埔里新海樓餐廳前，由北往南實施車輛單向通行管制，大客(貨)車禁止進入；通霄鎮白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制；台1線啟新國中路口以南，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放；通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站；通霄鎮白東里拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前；後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海堤路(防汛道路)。

管制期間白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入白沙屯，村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口、台1線與拱天宮牌樓路口及台1線與啟新路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

另外，拱天宮於9月29日(05:30-18:00)及9月30日、10月1日(07:00-18:00)提供接駁專車，沿台1線福龍宮公車站牌至秋茂園行駛。