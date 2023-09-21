模擬老化 苗栗大學生逛市場「卡卡的」喊：無障礙環境很重要
苗栗縣國立聯合大學建築系學生今天模擬老化到苗栗市北苗有零售市場出任務，體驗視力、聽力變差，及四肢不靈活，逛市場變得卡卡的，直呼無障礙環境很重要，未來設計環境時會更友善。
苗栗縣政府衛生局選定老人經常會逛的傳統市場，及攤商可能接觸到失智老人的北苗市場，辦理相關課程及規畫改造，與苗栗市公所打造全縣唯一的高齡及失智友善市場，今天辦理「菜菜子的市場大冒險─北苗市場買菜趣」活動，讓大學生「身歷其境」。
聯大建築系、文創系、資工系學生穿戴高齡者體驗器材，體驗行動、感官功能退化，規畫採買、攤位及觀察任務，攤商也分享昨天才遇見疑似失智老婦人的過程，表示老婦人直說要買何首烏，卻無法回答家人的聯絡資訊，最後通報警方，找到家人領回。
有學生表示，視力變得差，走路只能低著頭，且視野也變窄，還好有人在一旁協助，如果沒有，可能不知如何行動，此外，走道有一點溼滑，害怕會跌倒，無障礙環境對老人、攤商及一般消費者都很重要，經驗將會做為以後建築設計的重要參考。
衛生局指出，活動讓大學生逛市場，遇到人、事、物，比電玩遊戲中的第一人稱視角還真實，並與攤商互動，認識老化和失智症的觀念，將會有不同角度思考所學，未來可以如何提供年長者服務。
衛生福利部苗栗醫院臨床心理師劉怡君說，失智症並非正常老化現象，也不是普通的健忘，而是大腦功能受損，出現明顯記憶力減退，難以專心、語言理解，或表達困難，且在判斷能力和社交能力，也都會出現異常，但不像肢體障礙，可以明顯從外觀察覺，北苗市場高齡及失智友善，增進他們社會互動，市場有溫度，不會視為畏途。
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