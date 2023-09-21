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竹東提歷史文化路徑計畫 擬比照高雄駁二打造在地特色

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東文創藝術村接連受到租約爭議及疫情影響，讓店家大批撤離，如今呈現半荒廢僅剩零星店家苦撐。記者巫鴻瑋／攝影
竹東文創藝術村接連受到租約爭議及疫情影響，讓店家大批撤離，如今呈現半荒廢僅剩零星店家苦撐。記者巫鴻瑋／攝影

竹東鎮公所為了再造竹東鎮觀光與產業榮景，提出「竹東歷史文化路徑計畫」，爭取地方及中央預算，規畫以林務局竹東出張所為核心，串連周邊歷史建築打造客家林業觀光街區，同時活化半荒廢的竹東文創藝術村，用商業模式拉進民眾認識在地歷史的距離，又能重現古早木造建築特色。

鎮長郭遠彰表示，竹東已經躍升為全台第一大鎮，但在觀光及產業活動上低迷已久，因此鎮公所希望藉由竹東鎮內留存相當多的歷史建築，重新整頓拉皮後引入商業活動，讓遊客可以來到竹東不僅可以參觀特色建築，還能了解竹東發展歷史，同時藉商業模式活絡地方經濟、促進就業。

不過竹東也曾嘗試以動漫或文創打造觀光園區，卻都紛紛以失敗收場。郭遠彰即點出其中原因，不僅是缺乏地方特色，而且園區環境缺乏整體規畫，建築空間使用上難以讓一般店家活用，使得竹東動漫園區及文創藝術村開幕後逐漸走下坡直至收攤。

郭遠彰指出，竹東具有豐富的林業發展歷史，東林路上更留存有80年歷史的木造建築「植松材木竹東出張所」，即林業展示館，林務局已擬定修復再利用計畫，可能改造為「竹東木藝博物館」，並且開設木工體驗、木業教育課程，鎮公所則希望隨林務局計畫擴大辦理，將周邊的文創藝術村、Wah幾散竹東、客家戲曲公園、蕭如松藝術園區等通通串連，打造全新的竹東特色街區。

郭遠彰認為，需要吸取動漫園區及文創藝術村失敗的經驗，以商業為導向帶動遊客願意前來，就像由動漫園區轉型而成的Wah幾散竹東，如今也以在地原住民文化做出特色，才能長期吸引遊客上門，鎮公所將爭取中央及地方經費，以竹東歷史建築，如林務局宿舍群、天主堂、長春醫院等為賣點，重新營造竹東風貌。

竹東鎮公所希望竹東歷史文化路徑計畫能夠以高雄駁二特區、台東鐵花村為範本，街區再造、融入低度的商業模式，讓歷史建物活化同時還能舉辦文創市集、策展、展演等，讓竹東成為下一個全台灣最具代表性特色景區之一。

竹東蕭如松園區因日式木造建築群成為地方特色，假日吸引不少遊客前來散步。記者巫鴻瑋／攝影
竹東蕭如松園區因日式木造建築群成為地方特色，假日吸引不少遊客前來散步。記者巫鴻瑋／攝影

歷史建築 文創 鐵花村 駁二

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