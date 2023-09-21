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竹市秘書長指高虹安不熟悉業務 市府發言人：專業分工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市府發言人徐千晴今天針對市府秘書長昨天在記者會上的說明補充，是指專業分工、依法行政，請外界不要再不實影射。記者張裕珍／翻攝
竹市府發言人徐千晴今天針對市府秘書長昨天在記者會上的說明補充，是指專業分工、依法行政，請外界不要再不實影射。記者張裕珍／翻攝

新竹市長高虹安近日深陷都更、土開案等風波，市府秘書長張治祥昨天會同多名局處長開記者會還原相關案件時間序，並提及市長高虹安對業務根本不熟悉，沒有能力，也沒有把手伸入等，此番話再度引發議論。竹市府發言人徐千晴今天說明，這是指專業分工、依法行政，請外界不要再不實影射。

張治祥昨天在說明相關都更案件的記者會上提到，高虹安上任到現在後，說實在高對根本對這些業務根本不熟悉，根本沒有能力，也完全沒有把手伸入，也沒有對任何主管、同仁有所指示，這種很不實指控，不止傷害高市長，也傷害基層公務人員，她要提出嚴正抗議。

張治祥會後補充說明，高虹安市長一切尊重行政程序，不會介入與干涉。

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名認為，一個受高虹安提拔的秘書長，不斷說重劃案開發案是自己決定，長官高虹安沒有下指導棋，甚至說「高市長根本沒有能力！」這樣的說法完全藐視民眾的基本常識。

新竹市政府發言人徐千晴今天強調，市政專業分工、依法行政，首長不可能方方面面每一項都是科班出身，但可以由事務官把關地政、都更這一類高度專業的法規審查。

徐千晴表示，秘書長張治祥昨天是強調，高虹安市長沒有要求公務員哪個案件特別待遇，請外界不要再不實影射。

高虹安 都更 徐千晴 公務員

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