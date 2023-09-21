壽山巖觀音寺280周年 桃園壽山高中推全國首創宮廟桌遊
桃園市龜山區壽山高中以壽山巖觀音寺祭祀圈為靈感，推出全國首款宮廟文創桌遊，取名為「嶺頂參拜 壽山巖觀音賜福」。市長張善政今天參加發表記者會表示，壽山巖觀音寺是桃園最有歷史及代表性的宮廟之一，希望藉由參拜過程，結合壽山高中學子的創意設計桌遊，帶動年輕人與長輩互動，也讓年輕人更了解宮廟文化。
「嶺頂參拜 壽山巖觀音賜福」桌遊由壽山高中學生設計，並獲文化部社造補助、國光電協金和壽山巖觀音寺支持。
張善政表示，宮廟文化在台灣發展幾百年的歷史中扮演非常重要的角色，但學校教材對於宮廟文化較少琢磨，以桃園而言，壽山巖觀音寺是桃園歷史最悠久的宮廟之一，也是許多鄉親的信仰中心，見證桃園宮廟文化的發展過程，是宮廟桌遊的首選主題。
張善政表示，市府希望年輕一輩能更了解壽山巖觀音寺280年的發展脈絡，積極促成此款桌遊誕生，相信年輕一輩玩過桌遊後，將對壽山巖觀音寺及桃園宮廟文化有更深刻的了解。
龜山區公所表示，壽山高中去年才榮獲德國紅點設計獎，該桌遊今年再獲國內2項獎項肯定；許多長輩多年來生活在壽山巖觀音寺周邊，與年輕人一起玩桌遊時，也能透過交流寓教於樂，讓年輕人更了解壽山巖觀音寺的歷史；壽山巖觀音寺今年迎來280周年建醮活動，期盼藉由舉辦桌遊發表會推廣傳統藝術和文化，讓青銀間擁有更多的對話機會，將廟宇文化代代傳承。
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