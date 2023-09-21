扯！邱顯智揭社工師請特休5天 竟要回捐薪資給職代主管

時代力量立委邱顯智今天開記者會，揭露新竹市政府社會處家暴中心委託單位「桃園市助人專業促進協會」社工因為要請特休，竟然被迫回捐6155元薪資，轉帳給職代的主管個人戶頭，認為已經違反勞基法，並要求市府社會處調查釐清，若屬實應補強懲罰機制，將無良雇主剔除申請補助資格。

新竹市政府社會處回應，市府今年度委託桃園市助人專業促進協會共計2個服務方案，合計聘用6名專業人員（1名督導、4名社工員及1名心理輔導員），9月18日接獲通報，該會在2021年疑似有社工人員薪資回捐事件，社會處近日已啟動調查，要求該會提供相關人力進用（含敘薪、管理、福利制度等）相關資料，並會同勞工處勞動檢查。

社會處指出，市府社福方案委託契約規定均參考衛生福利部推展社會福利補助作業要點訂定，如發現受委託單位有薪資未全額給付或薪資回捐者，經限期改善仍未改善或再經查獲者，2年內不再委託方案。後續依規辦理，絕不容忍發生薪資回捐情事。

邱顯智與市議員蔡惠婷今天會同2名任職於新竹市的桃園市助人專業促進協會社工師開記者會，並拿出「社工A」2021年9月27日至10月1日的請假單，提到該社工當時請特休5天，被要求拿出依照薪資比例5天計算的6155元，並要轉帳給該名職代的主管。

邱顯智說，過去社工界長期存在薪資回捐亂象，此案顯見手法不斷變形、推陳出新，甚至要求有薪的特休，必須回捐薪資給職務代理人，讓鞏固社會安全網的第一線社工淪為被欺壓對象，此舉已經觸犯勞動基準法第22條第2項，可按同法79條予以處罰。

「特休是勞工的權利，絕對不應該要求回捐。」邱顯智也發現，新竹市委託契約載明薪資回捐和不完全給付，只要限期改善就不會停止補助，是間接替不當受託單位開後門，衛福部必須要求新竹市社會處補強懲罰機制，將無良雇主踢出申請補助資格。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南說，2020年蔡英文總統宣布實施社工薪資制度以來，中央多次發文要求承接委託標案與申請補助方案的民間社福組織要核實給付社工薪資，但此要求「防君子難防小人」，回捐薪資依舊層出不窮，此次接獲請特休回捐薪資是他前所未聞，「公積金已經不算什麼了，只要社工可以超越社工」。

郭志南也提到，經瞭解該協會在其他縣市沒有此狀況，但也發現該協會長期為提供薪資條，導致當事人無法確認自身薪資權益，是不當規避政府稽查，籲衛福部與市府應該停止該協會的委託標案與補助資格，並協助社工終止勞動契約，取得應領資遣費。