桃園綠捷八德站顧招商不理地方意見？議員要求辦說明會

桃園市議會今天安排市府專案報告，議員呂林小鳳指出，要求市府具體提出捷運綠線G01（八德區建德路、興豐路口）、綠線延伸中壢GE01目前進度與周邊土地使用規畫，結果市府給的書面答覆都是官網上的資料，也幾乎都是前市府規畫，看不出新進度，答覆也沒納入地方需求，市府應該要到地方辦說明會，廣納意見才能做出完整的規畫。

捷工局長劉慶豐說G01招標會請顧問公司規畫，市議員許家睿表示這個區域不是只有招商，G04站（八德區介壽路二段、銀和街口，未來與台北捷運三鶯延伸線銜接轉乘）也一樣，像大和里就有新的里民活動中心需求，捷工局不會知道，但是民政局、社會局都知道，招商也是經發局最在行，應該跨局處討論和安排地方說明會。

捷工局局長劉慶豐答詢說明，綠捷八德G01站這時候招商不是適當時機，主因是通車時間從113、115一直延到119年，這時候招商投標意願不高。劉慶豐同意再討論和徵求地方意見，包括與相關局處橫向聯繫，不過他強調G01聯開案有商業機制，通車時間確實和投標意願關係密切。

呂林小鳳說，開發案去年已經公布方向，本來今年就要有規畫設計標，通車雖然延後但是先行規畫會怎樣？百姓要知道內容啊。許家睿要求市府跨局處總動員，捷運各站的聯合開發雖然是捷工局主辦，但和其他局處相關，像都發局要盤點容積，經發局招商最在行，地政局要負責土開權益分回工作，社會局、民政局了解地方對活動中心的需求，所以市府一定要來地方辦說明會才能了解地方需求。

捷工局表示，G01站車站專用區為捷運綠線土地開發的起點首站，將結合大眾運輸導向發展（TOD）規畫理念，營造友善都市空間，未來將與捷運綠線中壢延伸段交會銜接，串聯八德及中壢生活圈，並引入社區型商業中心、辦公及居住等各項機能空間，不只能滿足交通轉運的旅運需求，也可以帶動地區整體產業發展，增加都市發展的正向性。