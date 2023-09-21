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來場客庄動與靜的文青之旅 竹縣吳濁流閱讀系列登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣文化局圖書館攜手新埔鎮立圖書館推出台灣文學主題串聯書展。圖／新竹縣文化局提供
新竹縣文化局圖書館攜手新埔鎮立圖書館推出台灣文學主題串聯書展。圖／新竹縣文化局提供

為延續在地文學家吳濁流創作精神，新竹縣文化局今年特別以吳濁流創作為閱讀推廣主軸，即日起至11月18日規畫台灣文學主題特展、與師逐流集章換好禮、實境解謎及鐵血詩人小旅行等系列「閱讀我庄」文學推廣活動，邀請大小讀者從認識客籍文學家、深讀文學經典，感受時代文學軌跡，來場文青之旅。

新竹縣文化局長李安妤指出，文化局圖書館攜手新埔鎮立圖書館推出台灣文學主題串聯書展，以「為台灣歷史見證的鐵血詩人吳濁流」、「台灣早期文學作家群」及「吳濁流故居及周邊景點」等為題，分別於文化局圖書館展示「漂流中，我們築根」，為讀者展陳文字藏在藝術品的方式詮釋吳濁流創作文學心境。

李安妤說，吳濁流系列精彩靜態閱讀活動，預計邀請在地藝術家內化吳濁流作品，以藍染、玻璃及纖維工藝、似顏繪、花藝設計等多樣化課程結合文學作品導讀，帶來生動有趣的文學講座課程。

李安妤表示，課程內容包含邀請讀者從吳濁流先生作品為起點，體驗製作傳統智慧的節氣扇、森林小物「苔球」、熟悉輪廓的似顏繪以及藍染方巾認識文學色彩，以及邀請亮語文創教育創辦人彭瑜亮以客家五部曲憶新埔等，系列閱讀講座集滿3枚「乖寶寶讀者集獎章」，即可至文化局圖書館櫃台兌換小禮物。

動態活動方面，李安妤表示，包括「尋覓吳濁流新埔身影」的實境解謎遊戲，邀請大小讀者將新埔三街六弄九宗祠作為闖關基地，破解各景點所隱藏的謎題，以及兩場次走讀文學之旅，將帶領愛書人們走訪吳濁流先生的生活圈進行環境教育、文學遊戲、刺激的戰場遊戲及史蹟導覽。

新竹縣文化局今年特別以吳濁流創作為閱讀推廣主軸，即日起至11月18日規畫台灣文學主題特展。圖／新竹縣文化局提供
新竹縣文化局今年特別以吳濁流創作為閱讀推廣主軸，即日起至11月18日規畫台灣文學主題特展。圖／新竹縣文化局提供

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