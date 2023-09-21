來場客庄動與靜的文青之旅 竹縣吳濁流閱讀系列登場

為延續在地文學家吳濁流創作精神，新竹縣文化局今年特別以吳濁流創作為閱讀推廣主軸，即日起至11月18日規畫台灣文學主題特展、與師逐流集章換好禮、實境解謎及鐵血詩人小旅行等系列「閱讀我庄」文學推廣活動，邀請大小讀者從認識客籍文學家、深讀文學經典，感受時代文學軌跡，來場文青之旅。

新竹縣文化局長李安妤指出，文化局圖書館攜手新埔鎮立圖書館推出台灣文學主題串聯書展，以「為台灣歷史見證的鐵血詩人吳濁流」、「台灣早期文學作家群」及「吳濁流故居及周邊景點」等為題，分別於文化局圖書館展示「漂流中，我們築根」，為讀者展陳文字藏在藝術品的方式詮釋吳濁流創作文學心境。

李安妤說，吳濁流系列精彩靜態閱讀活動，預計邀請在地藝術家內化吳濁流作品，以藍染、玻璃及纖維工藝、似顏繪、花藝設計等多樣化課程結合文學作品導讀，帶來生動有趣的文學講座課程。

李安妤表示，課程內容包含邀請讀者從吳濁流先生作品為起點，體驗製作傳統智慧的節氣扇、森林小物「苔球」、熟悉輪廓的似顏繪以及藍染方巾認識文學色彩，以及邀請亮語文創教育創辦人彭瑜亮以客家五部曲憶新埔等，系列閱讀講座集滿3枚「乖寶寶讀者集獎章」，即可至文化局圖書館櫃台兌換小禮物。