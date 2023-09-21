筊杯吸在香案上 桃園皮寮福德祠擲出神奇「立筊」

桃園市桃園區皮寮福德祠慶祝土地公誕辰，日前在餐廳舉辦信徒餐敘及新年度爐主擲筊儀式，過程中出現筊杯像磁鐵一樣吸附在香案桌布的「立筊」，罕見情況令現場70多位與會者嘖嘖稱奇，桃園市議員黃家齊也見證這難得景象，眾人紛紛把握機會合影留念。

皮寮福德祠爐主呂理揚表示，皮寮福德祠歷史悠久，確切設立時間已不可考，但根據地方耆老口述歷史，創建緣由是早期道路建設不發達，地方民眾想去大廟參拜不方便，於是各自貢獻一點農地，請土地公來保佑地方。神像最初只是安座在大樹下，供農民往返田間時祈保平安，直到1960年代，大家經濟狀況比較好，才修建祠堂、香案安座土地公。

9月16日適逢農曆8月初二土地公誕辰，皮寮福德祠在餐廳舉辦慶典及擲筊儀式，以連續聖筊多寡決定新年度爐主。呂理揚第一輪連續擲出4個聖筊，與另一名會員信眾晉級第二輪，後來在第二輪第5筊時擲出立筊，由於立筊不算聖筊，呂後來又連擲2筊，最後以連續6個聖筊獲選爐主。

雖然立筊不算聖筊，但罕見情況令現場所有人嘖嘖稱奇。黃家齊表示，曾看過立在地面的立筊，但皮寮福德祠的立筊像是筊杯有磁鐵一樣，吸附在香案桌布上，雖然這種情況在其他地方也曾發生，但能親眼見證，還是很興奮，「傳聞立筊代表神明有事要交代」。