快訊

高虹安清理戰場？「和解之神」出手侵權案 貪汙案還有硬仗

乙武洋匡穿短袖遭嗆「噁心」 PO裸身照霸氣回擊「這就是我的身體」

最挺烏克蘭的波蘭，為何撕破臉？糧食與砲彈的援助兩難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

筊杯吸在香案上 桃園皮寮福德祠擲出神奇「立筊」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市皮寮福德祠在農曆8月初二土地公誕辰當天擲出罕見「立筊」，筊杯像是有磁鐵一樣，吸附在香案桌布上面，令現場民眾嘖嘖稱奇。圖/桃園市議員黃家齊提供
桃園市皮寮福德祠在農曆8月初二土地公誕辰當天擲出罕見「立筊」，筊杯像是有磁鐵一樣，吸附在香案桌布上面，令現場民眾嘖嘖稱奇。圖/桃園市議員黃家齊提供

桃園市桃園區皮寮福德祠慶祝土地公誕辰，日前在餐廳舉辦信徒餐敘及新年度爐主擲筊儀式，過程中出現筊杯像磁鐵一樣吸附在香案桌布的「立筊」，罕見情況令現場70多位與會者嘖嘖稱奇，桃園市議員黃家齊也見證這難得景象，眾人紛紛把握機會合影留念。

皮寮福德祠爐主呂理揚表示，皮寮福德祠歷史悠久，確切設立時間已不可考，但根據地方耆老口述歷史，創建緣由是早期道路建設不發達，地方民眾想去大廟參拜不方便，於是各自貢獻一點農地，請土地公來保佑地方。神像最初只是安座在大樹下，供農民往返田間時祈保平安，直到1960年代，大家經濟狀況比較好，才修建祠堂、香案安座土地公。

9月16日適逢農曆8月初二土地公誕辰，皮寮福德祠在餐廳舉辦慶典及擲筊儀式，以連續聖筊多寡決定新年度爐主。呂理揚第一輪連續擲出4個聖筊，與另一名會員信眾晉級第二輪，後來在第二輪第5筊時擲出立筊，由於立筊不算聖筊，呂後來又連擲2筊，最後以連續6個聖筊獲選爐主。

雖然立筊不算聖筊，但罕見情況令現場所有人嘖嘖稱奇。黃家齊表示，曾看過立在地面的立筊，但皮寮福德祠的立筊像是筊杯有磁鐵一樣，吸附在香案桌布上，雖然這種情況在其他地方也曾發生，但能親眼見證，還是很興奮，「傳聞立筊代表神明有事要交代」。

呂理揚表示，由於擲筊地點是在餐廳，香案也是臨時設立，立筊最後在信眾向土地公報備後移除，目前也沒有土地公托夢交辦事務，會等待指示，也希望大家一切平安順利就好。

桃園市皮寮福德祠在農曆8月初二土地公誕辰當天擲出罕見「立筊」，筊杯像是有磁鐵一樣，吸附在香案桌布上面，令現場民眾嘖嘖稱奇。圖/桃園市議員黃家齊提供
桃園市皮寮福德祠在農曆8月初二土地公誕辰當天擲出罕見「立筊」，筊杯像是有磁鐵一樣，吸附在香案桌布上面，令現場民眾嘖嘖稱奇。圖/桃園市議員黃家齊提供
桃園市皮寮福德祠在農曆8月初二土地公誕辰當天擲出罕見「立筊」，筊杯像是有磁鐵一樣，吸附在香案桌布上面，令現場民眾嘖嘖稱奇。圖/桃園市議員黃家齊提供
桃園市皮寮福德祠在農曆8月初二土地公誕辰當天擲出罕見「立筊」，筊杯像是有磁鐵一樣，吸附在香案桌布上面，令現場民眾嘖嘖稱奇。圖/桃園市議員黃家齊提供

土地公

延伸閱讀

中央大學蓋醫院被打槍！地方盼校區活化 勿淪炒房廣告

桃園資科局併入研考會 前資科局長批「倒行逆施」

桃園大溪特色老店明起慢體驗活動 不同觀點看大溪

桃園市第35個締盟城市 與菲律賓安吉利斯締結姊妹市

相關新聞

扯！邱顯智揭社工師請特休5天 竟要回捐薪資給職代主管

時代力量立委邱顯智今天開記者會，揭露新竹市政府社會處家暴中心委託單位「桃園市助人專業促進協會」社工因為要請特休，竟然被迫...

壽山巖觀音寺280周年 桃園壽山高中推全國首創宮廟桌遊

桃園市龜山區壽山高中以壽山巖觀音寺祭祀圈為靈感，推出全國首款宮廟文創桌遊，取名為「嶺頂參拜 壽山巖觀音賜福」。市長張善政...

反龍科擴大徵收自救會內訌 新自救會：竹科撤案另選址

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫，爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，在竹科管理局決定剔除南側密集住區後，自救會爆...

桃園綠捷八德站顧招商不理地方意見？議員要求辦說明會

桃園市議會今天安排市府專案報告，議員呂林小鳳指出，要求市府具體提出捷運綠線G01（八德區建德路、興豐路口）、綠線延伸中壢...

來場客庄動與靜的文青之旅 竹縣吳濁流閱讀系列登場

為延續在地文學家吳濁流創作精神，新竹縣文化局今年特別以吳濁流創作為閱讀推廣主軸，即日起至11月18日規畫台灣文學主題特展...

筊杯吸在香案上 桃園皮寮福德祠擲出神奇「立筊」

桃園市桃園區皮寮福德祠慶祝土地公誕辰，日前在餐廳舉辦信徒餐敘及新年度爐主擲筊儀式，過程中出現筊杯像磁鐵一樣吸附在香案桌布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦