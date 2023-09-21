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助社福轉型 冠軍攜手新苗教養院打造文青風中秋禮盒
苗栗縣冠軍建材公司與新苗教養院攜手合作，今年春天由冠軍同仁與院生種植有機花生，再合力秋收，共同推出獨一無二的文青風「好事花生」中秋禮盒，以支持身心障礙者的工作能力，並促使新苗教養院邁向更多元的自立發展轉型機會。
禮盒名為「好事花生」，是由冠軍同仁與院生種植的有機花生，搭配苗栗銅鑼杭菊花茶組成，並號召冠軍旗下經銷商共同響應，優先認購1160盒中秋禮盒，藉由點滴愛心凝聚，肯定身心障礙者的工作能力之餘，也以實際行動輔導新苗教養院伴手禮轉型，為院生創造就業機會。
冠軍建材公司表示，他們長期推動CSR（企業社會責任）、關注社會公益，多年來「大一元愛心磚」支持一技之長計畫，也贊助並輔導苗栗在地社福團體。這次合作的新苗教養院，致力於提供身心障礙者個別化、社區化及全方位服務，院內的無毒農場能讓院生體驗種植、收成的成就感，並培養耐心與團隊合作的精神。
冠軍建材說，希望透過這次合作，讓社會大眾看見新苗教養院為轉型所做的努力，讓身心障礙者有機會學習到種植、採收、生產、包裝等技能，從被幫助者轉型成為可自力自足的生產者，也讓小農的有機花生透過禮盒的形式，讓更多人品嚐到健康美味的台灣在地農產，也歡迎大家加入訂購行列，意者請洽新苗教養院 037-430430。
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