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苗栗公館鄉農會假日限定 紅棗茶葉蛋受青睞
台灣近來進口雞蛋引發食安疑慮，苗栗縣公館鄉農會採用土雞蛋，搭配在地茶葉及特產紅棗干，經過1天製成的紅棗茶葉蛋大受歡迎，假日在福基「好客坊」限量，1顆25元供不應求。
公館鄉全台唯一紅棗專區，種植面積約80公頃，鄉農會開發紅棗茶葉蛋、紅棗霜淇淋等商品，吃得到紅棗獨特風味，近來進口雞蛋引發食安疑慮，選用土雞蛋製成的紅棗茶葉蛋受到消費者青睞。
農會公布紅棗製作方法，土雞蛋洗淨，蛋頭刺一小洞，蛋汁不會外溢，卻又能入味，放水蓋過雞蛋，適量的紅棗干、茶葉及鹽巴，中小火煮至水滾後，關火悶10分鐘，再泡冰水冷卻約10分鐘後，即可拿湯匙敲裂痕，再放入鍋中，以中小火煮約半小時至1小時，然後關火悶至隔天。
公館鄉農會指出，紅棗茶葉蛋費工，只有在假日遊客較多才有在好客坊販售，且賣完為止，洽詢電話037-223754。
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