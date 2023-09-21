聽新聞
test
0:00 / 0:00

被指都更案涉圖利 高虹安嗆抹黑

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬／新竹報導

新竹市長高虹安近日被指控解凍寡婦樓都更案、推動水源自辦農村社區土地重劃、核准昇益合建都更案等3大案，有圖利建商之虞，昨天政治評論員李正皓並拿出公文指控竹市府7月27日核定實施昇益開發的都更案，「核准速度如搭火箭」，並質疑開發商與高虹安男友承租「回建築」的林姓房東有對價關係。竹市府和高虹安昨天都出面反擊，呼籲外界不要惡意解讀。

李正皓秀出一份公告核定實施昇益開發公司擔任實施者的2筆都更案，強調「這份公文就是一槍斃命的證據」。李說，高虹安男友承租「回建築」大樓，房東是林美滿，她長期擔任利來德投資公司的董事，利來德董事長是身兼昇益開發董事長的陳文熾，林今年3月才離開利來德，而竹市府3月加速推動此都更案，也是高與男友住進回建築的隔月。

李正皓認為此都更案最不合理的是竹市府核定的速度，他指都更案去年6月24日舉行公聽會，今年7月27日公告實施事業計畫，前後只11個月又24天，酸「什麼叫做建商天堂？什麼叫做公文限時批？來新竹市看看」。

竹市府昨由身兼都市更新暨爭議處理委員會會議主席的市府秘書長張治祥親上火線開記者會，她說，高虹安絕無在背後下指導棋，「我說實在，她對這些業務根本不熟悉，且尊重行政程序，不會介入與干涉」，不該承受如此不實指控。

張治祥說，此案和公辦都更案不同，全為私有地且百分百地主達成協議，這種案件市府審過7、8件，平均都是1到2年核定，「從送件到核准，花了1年2個月，請問哪裡超速了？實在可笑」。她也舉北市府為例，這類無爭議的協議都更案件有「150專案（150天審議完成）」，新北也有「106專案（100％同意、0爭議、6個月內審議完成）」，這才是行政效率。至於水源自辦農村社區重劃案是前市長林智堅核定，張說，高虹安迄今未核定任何新的自辦重劃案。

高虹安昨晚在臉書發出千字文，說明相關案件處理過程，並強調「抹黑不代表正義」、「不容真相被造謠掩蓋」，指特定名嘴、民代不該不實抹黑、惡意解讀。

都更 高虹安男友 李正皓

延伸閱讀

住建商房、審建商案 邱顯智批高虹安踩利益迴避紅線

「人在做天在看」切割高虹安？郭台銘：我是指執政黨政府

捲都更重劃圖利疑雲 高虹安發千字文：抹黑不代表正義

竹市土開3大案藍批綠營別做賊喊抓賊 綠再回嗆高虹安

相關新聞

降低機車事故死傷 苗栗盤點熱區 4處優先改善

機車人包鐵，苗栗縣盤點分析機車事故熱區，鎖定苗栗市、頭份市、竹南鎮4處改善，其中，苗栗市縣府路、忠孝路口新設號誌管制，8...

中大蓋醫院受阻 市府：先縮小規模

中央大學計畫在桃園市八德興建499張急性病床的區域醫院，但因為醫療分區歸屬北桃園，北桃園又有長庚醫院、部立桃園醫院等大型...

10月2日至15日試營運 楊梅體育園區 全館免費體驗

桃園市楊梅體育園區今年4月完工，目前交給OT廠商裝修中，10月2日至15日試營運全館免費體驗，有4項好康供民眾使用，提供...

滿足榮民性事需求 新竹榮家引進情趣用品販賣機

新竹榮民之家去年首創成立「榮莒室」，讓榮民能有隱私且溫馨的空間，解決性需求，但榮家觀察使用人次不多，經問卷調查了解榮民多...

市區2路燈基座鏽蝕堪憂 竹北公所：已派工修繕

新竹縣竹北市公所附近2支路燈基座嚴重鏽蝕掏空岌岌可危，縣議員陳凱榮發現底座已有約5公分破洞、肉眼可視，加上義民中學、竹北...

被指都更案涉圖利 高虹安嗆抹黑

新竹市長高虹安近日被指控解凍寡婦樓都更案、推動水源自辦農村社區土地重劃、核准昇益合建都更案等3大案，有圖利建商之虞，昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦