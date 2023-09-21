被指都更案涉圖利 高虹安嗆抹黑

新竹市長高虹安近日被指控解凍寡婦樓都更案、推動水源自辦農村社區土地重劃、核准昇益合建都更案等3大案，有圖利建商之虞，昨天政治評論員李正皓並拿出公文指控竹市府7月27日核定實施昇益開發的都更案，「核准速度如搭火箭」，並質疑開發商與高虹安男友承租「回建築」的林姓房東有對價關係。竹市府和高虹安昨天都出面反擊，呼籲外界不要惡意解讀。

李正皓秀出一份公告核定實施昇益開發公司擔任實施者的2筆都更案，強調「這份公文就是一槍斃命的證據」。李說，高虹安男友承租「回建築」大樓，房東是林美滿，她長期擔任利來德投資公司的董事，利來德董事長是身兼昇益開發董事長的陳文熾，林今年3月才離開利來德，而竹市府3月加速推動此都更案，也是高與男友住進回建築的隔月。

李正皓認為此都更案最不合理的是竹市府核定的速度，他指都更案去年6月24日舉行公聽會，今年7月27日公告實施事業計畫，前後只11個月又24天，酸「什麼叫做建商天堂？什麼叫做公文限時批？來新竹市看看」。

竹市府昨由身兼都市更新暨爭議處理委員會會議主席的市府秘書長張治祥親上火線開記者會，她說，高虹安絕無在背後下指導棋，「我說實在，她對這些業務根本不熟悉，且尊重行政程序，不會介入與干涉」，不該承受如此不實指控。

張治祥說，此案和公辦都更案不同，全為私有地且百分百地主達成協議，這種案件市府審過7、8件，平均都是1到2年核定，「從送件到核准，花了1年2個月，請問哪裡超速了？實在可笑」。她也舉北市府為例，這類無爭議的協議都更案件有「150專案（150天審議完成）」，新北也有「106專案（100％同意、0爭議、6個月內審議完成）」，這才是行政效率。至於水源自辦農村社區重劃案是前市長林智堅核定，張說，高虹安迄今未核定任何新的自辦重劃案。

高虹安昨晚在臉書發出千字文，說明相關案件處理過程，並強調「抹黑不代表正義」、「不容真相被造謠掩蓋」，指特定名嘴、民代不該不實抹黑、惡意解讀。